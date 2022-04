Le Rocket est au pied du mur après un revers en prolongation contre les Marlies

LAVAL, Qc — Rafaël Harvey-Pinard a inscrit deux buts et a récolté une aide, mais ç’a été insuffisant pour mener le Rocket de Laval à la victoire, qui a été défait 5-4 en prolongation par les Marlies de Toronto, mercredi, dans un duel de la Ligue américaine de hockey.

Le Rocket a subi un quatrième revers de suite (0-3-1) à l’aube des séries éliminatoires. Ils ont encaissé 19 buts lors de cette séquence.

Malgré une qualification assurée pour les séries éliminatoires, les défaites enchaînées du Rocket le place sur la corde raide.

Le Rocket (moyenne de points de ,579) devance de justesse les Senators de Belleville (,577) pour le troisième rang de la section Nord. Les équipes qui terminent au quatrième et cinquième échelon de la section s’affrontent dans un format deux de trois pour accéder au premier tour des séries. Les clubs du top-3 accéderont directement au premier tour.

La formation lavaloise a toutefois encore son destin entre ses mains. Si elle remporte ses deux derniers duels, elle terminera parmi les trois équipes les mieux classées.

Une avance qui n’a pas fait long feu.

Les hommes de Jean-François Houle ont été les premiers à s’inscrire au pointage pour un troisième match de suite. Une avance qu’ils laisseront filer pour une troisième rencontre successive.

Louie Belpedio a profité d’un mauvais contrôle de rondelle du joueur des Marlies pour dégainer à bout portant et donner l’avance au Rocket à mi-chemin du premier vingt.

À peine deux minutes plus tard, le premier trio du Rocket a médusé la défensive des Marlies. L’audacieuse passe d’Alex Belzile s’est retrouvé sur le bâton de Jean-Sébastien Dea qui a remis le disque à Rafaël Harvey-Pinard. Ce dernier n’a eu qu’à déposer la rondelle dans une cage béante. C’était un 20e but cette saison pour le tenace ailier du Rocket.

Les Marlies ont ensuite fait mouche en fin de première période puis en début de période médiane pour niveler la marque. Alex Steeves et Marc Michaelis ont été les autres auteurs des filets.

Le tir du capitaine du Rocket, Xavier Ouellet, a trouvé le fond du filet pour redonner l’avance à la formation lavaloise. Harvey-Pinard et Joël Teasdale ont été complices.

La seconde moitié du deuxième engagement a appartenu aux visiteurs, qui ont marqué deux buts coup sur coup pour prendre les devants pour la première fois dans la partie. Mikhail Abramov et Joseph Blandisi ont été les buteurs.

Le trio d’Harvey-Pinard a, encore une fois, sonné la charge pour le Rocket. Le tir de Belzile a été redirigé par Harvey-Pinard avant de lentement se frayer un chemin sous Michael Hutchinson et derrière la ligne de but. Dea et Belzile ont récolté leur deuxième aide de la soirée sur la séquence.

Les Marlies ont profité d’une descente à deux contre un en prolongation pour déjouer Kevin Poulin. Joey Anderson a accepté le caviar de Brett Seney pour toucher la cible et ainsi permettre aux Marlies d’obtenir le point supplémentaire.

Poulin a repoussé 17 tirs.

Hutchinson a stoppé 23 tirs dans la victoire.

Belzile s’est retrouvé sur le premier trio pour pallier l’absence de Jesse Ylönen, qui a contracté un virus.

Les deux équipes croiseront le fer à nouveau, jeudi, toujours à la Place Bell. Le Rocket profitera ensuite d’une journée de repos et conclura sa saison samedi, à Syracuse, contre le Crunch.