Le Rocket de Laval se fait écraser 6-1 par les Canucks à Abbotsford

ABBOTSFORD, C.-B. — Le Rocket de Laval s’est fait servir une correction face aux Canucks à Abbotsford, samedi soir. La troupe de Jean-François Houle a encaissé une cinglante défaite de 6-1.

John Stevens a marqué deux buts alors que Matt Alfaro et Sheldon Rempal ont récolté un but et une aide chacun dans la victoire. Brandon Cutler et Carson Focht ont aussi trouvé le fond du filet alors que Jack Rathbone a fourni trois aides.

Spencer Martin a récolté la victoire en repoussant 34 tirs pour les Canucks (31-21-5-1) qui ont mis fin à une séquence de trois revers.

Dans le camp du Rocket (31-22-3-2), Justin Ducharme a sauvé l’honneur en touchant la cible dans les dernières secondes d’un match où l’attaque n’a rien généré. Le gardien Cayden Primeau a connu une soirée difficile en accordant six buts sur 36 tirs.

Cutler a marqué sur le deuxième tir du match des Canucks à 4:56 de la première période en sautant sur un disque libre dans l’enclave pour décocher un tir vif. Focht a doublé l’avance des locaux 11 minutes plus tard. Puis, en toute fin de période, Stevens a porté la marque à 3-0 en profitant d’un avantage numérique.

Rempal a poursuivi le travail de démolition en deuxième période. Il est sorti du coin avec la rondelle avant de servir une tasse de café à Josh Brook, puis de couper devant le filet pour marquer d’un tir du revers.

En troisième, Alfaro a ajouté un cinquième filet contre Primeau sur le premier lancer de la période à 1:18. Stevens a ajouté l’insulte à l’injure en marquant en désavantage numérique en fin de match avant que Ducharme ne vienne priver Martin d’un jeu blanc avec huit secondes à écouler.