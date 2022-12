Le releveur Seth Lugo signe un contrat de deux ans avec les Padres

Janie Mccauley, The Associated Press

Le releveur Seth Lugo et les Padres de San Diego se sont entendus sur les modalités d’un contrat de deux ans d’une valeur de 15 millions $US, lundi soir, selon une personne bien au fait de la situation.

La source a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat parce que l’entente est conditionnelle à la réussite d’examens physiques et qu’aucune annonce n’a été faite.

Lugo a présenté un dossier de 3-2 et une moyenne de points mérités de 3,60, avec trois sauvetages, en 65 manches avec les Mets lors de la dernière saison. Le droitier a passé les sept premières saisons de sa carrière à New York.

Les Padres ont montré une fiche de 89-73 pour terminer au deuxième rang de la section Ouest de la Nationale, lors de la première saison du gérant Bob Melvin à la barre de l’équipe. Ils se sont inclinés contre les Phillies de Philadelphie lors de la série de championnat de la Nationale.