Le receveur Mitch Garver choisit l’opération et sera de retour au printemps

Stephen Hawkins, The Associated Press

ARLINGTON, Texas — Mitch Garver est un receveur qui peut bien frapper la balle et c’est la raison pour laquelle les Rangers du Texas l’ont acquis. Toutefois, il ne veut pas uniquement frapper et il se soumettra donc à une opération pour réparer une déchirure du tendon fléchisseur de son bras droit, ce qui mettra fin à sa campagne.

Garver a été limité au rôle de frappeur désigné et a été incapable d’attraper ou de lancer depuis le début mai en raison du problème à son avant-bras droit. Il a été ennuyé par la blessure bien avant le mois de mai.

L’Américain de 31 ans doit être opéré, lundi, et de cette façon il sera complètement rétabli pour retrouver sa place derrière le marbre au prochain camp printanier.

«Il y avait une mince possibilité que je puisse repousser l’opération jusqu’à la fin de la saison, a noté Garver. J’aurais peut-être sacrifié quelques mois comme receveur en 2023, mais j’aurais pu me présenter au bâton. Par contre, je crois que si je veux être la meilleure version de moi-même, je dois être derrière le marbre. J’apporte plus à l’équipe de cette façon.»

Les Rangers ont acquis Garver des Twins du Minnesota au début du camp printanier en retour de l’arrêt-court Isiah Kiner-Falefa. Les Twins ont repêché Garver en 2013 et il a fait ses débuts dans le Baseball majeur en 2017.

Atteint par un lancer lorsque les buts étaient remplis pour permettre aux Rangers d’inscrire le premier point d’une victoire de 6-5 contre les Twins vendredi, Garver a également été inséré comme troisième frappeur, samedi, contre son ancien club.

Les Rangers se sont imposés 9-7 samedi et Garver a été un en quatre au bâton.

Le gérant des Rangers, Chris Woodward, a déclaré que Garver va aussi disputer le troisième et ultime match de la série, dimanche, alors que le club texan va tenter de balayer la série.

Après la rencontre de samedi, Garver détient une moyenne de ,211, 10 circuits et 24 points produits en 53 parties. Après son dernier match comme receveur — le 8 mai —, son nom a été placé sur la liste des blessés en raison de son avant-bras. Il a ensuite raté trois autres rencontres à la fin mai à cause de douleurs au genou gauche, puis il a vu son nom être placé sur la liste liée à la COVID-19 le mois dernier.

«C’est une épreuve mentale. C’est difficile d’être blessé. Le sport est déjà assez difficile comme ça, et de devoir jouer avec une blessure, ça rend le tout encore plus dur», a admis Garver, qui reçoit des traitements quotidiennement depuis les deux derniers mois et demi.

«Je n’ai pas été à 100% une seule fois depuis le début de la saison et c’est frustrant. C’est quelque chose que je n’aurais pas pu prédire. Nous avons fait de notre mieux pour gérer la situation», a-t-il ajouté.

Garver s’est établi comme un joueur d’impact en 2019 quand il a totalisé 31 circuits en 93 rencontres et a remporté le bâton d’Argent, mais a depuis été victime de blessures.

Il a connu des difficultés en 2020 malgré le calendrier réduit en raison de la COVID-19, et a ensuite raté la majeure partie de la saison 2021 après avoir été atteint à l’aine par une balle fausse et il a eu besoin d’une opération.

Le gérant des Twins, Rocco Baldelli, a mentionné que Garver a toujours été productif lorsqu’il se présente sur le terrain tout en étant un coéquipier sur qui on peut compter et une bonne personne.

«Si tu regardes ce qu’il fait quand il joue, il est tout un atout derrière le marbre. Il est excellent au bâton, se rend toujours sur les sentiers et est une menace contre les lanceurs gauchers, a analysé Baldelli. C’est difficile de voir ce qu’il fait quand il est sur le terrain et de ne pas le classer comme l’un des meilleurs receveurs du baseball.»

Woodward a dit que les Rangers ont eu un petit aperçu du Garver qu’ils souhaitaient avoir au milieu de leur formation. Le gérant a également pu sentir que le receveur était ennuyé par le fait qu’il ne pouvait pas être constamment aussi performant qu’il peut l’être.

«Je déteste ça parce que je préférerais l’inscrire dans la formation tout le temps, a déclaré Woodward. Mais cela donne une petite période tampon pour que, s’il y a un contretemps ou quoi que ce soit, il va être prêt pour le camp printanier à 100%.»