Le receveur Mike Evans perd son appel et sera suspendu un match

Fred Goodall, The Associated Press

TAMPA, Fla. — Les Buccaneers de Tampa Bay affronteront les Packers de Green Bay sans leur receveur étoile Mike Evans.

Evans a porté en appel sa suspension d’un match à la suite d’une mêlée, mais s’est fait refuser la contestation, mercredi.

La NFL a sanctionné le receveur qui a amassé plus de 1000 verges huit fois au cours de sa carrière pour «violation des règles de rudesse et de conduite antisportive». Evans a projeté au sol Marshon Lattimore des Saints de La Nouvelle-Orléans, jetant de l’huile sur le feu lors d’une altercation entre Tom Brady et le demi de coin vedette.

Le porteur de ballon des Bucs Leonard Fournette a poussé Lattimore, qui a bousculé Fournette avant qu’Evans n’intervienne et n’envoie le joueur de La Nouvelle-Orléans au sol.

Evans et Lattimore ont tous deux été éjectés, mais Lattimore n’a pas été suspendu.

Evans manquera le match à domicile de dimanche contre les Packers. Les receveurs Chris Godwin (ischiojambier) et Julio Jones (genou) demeurent sur la touche après avoir été absents la semaine dernière contre les Saints, ce qui a forcé les Buccaneers à signer le vétéran Cole Beasley à l’escouade de réserve.

L’entraîneur-chef des Buccaneers, Todd Bowles, avait peu à dire sur le rejet de l’appel d’Evans.

«Ça n’a pas changé depuis l’autre jour. Quand dimanche viendra, qu’il joue ou non, et nous devons nous préparer à jouer sans lui», a-t-il mentionné après l’entraînement de mercredi.

C’est la deuxième fois qu’Evans purgera une suspension d’un match en raison d’une confrontation avec Lattimore. En 2017, le receveur des Buccaneers a frappé le demi de coin dans son angle mort alors que Lattimore était aux prises avec l’ancien quart de Tampa Bay, Jameis Winston.