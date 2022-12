Le receveur des Eagles A.J. Brown est en paix avec sa carrière au Tennessee

Dan Gelston, The Associated Press

PHILADELPHIE — A.J. Brown voulait simplement être payé à sa juste valeur.

Et avec raison, selon lui. Les Titans du Tennessee ont sélectionné Brown en deuxième ronde du repêchage de 2019 et il est instantanément devenu l’un des meilleurs receveurs de la NFL.

Brown a atteint le plateau des 1000 verges lors de chacune de ses deux premières saisons et il a amassé 869 verges en seulement 13 matchs lors de la troisième campagne.

A-t-il connu de grosses performances avec les Titans? Mettez-en.

Comme son match de 10 réceptions et 155 verges contre les Colts d’Indianapolis en 2021. Ou son match de cinq attrapés pour un total de 142 verges lors de la défaite des Titans face aux Bengals de Cincinnati lors des éliminatoires de la NFL, également l’an dernier.

Par ses performances, Brown avait de loin excédé les quatre millions $US qu’il aurait empochés lors de la dernière année de son contrat de recrue. Brown voulait un salaire annuel de 22 millions $ et il dit que les Titans lui ont offert 16 millions $ par saison. L’écart fut suffisant pour que le receveur se retrouve sur le marché des échanges.

La dispute contractuelle était tout ce dont les Eagles de Philadelphie avaient besoin pour s’immiscer dans les discussions et ils ont effectué une transaction lors de la première ronde du repêchage de la NFL qui a immédiatement fait de Brown le meilleur receveur de l’équipe depuis Terrell Owens.

Les Eagles lui ont consenti un contrat de quatre ans d’une valeur de 100 millions $, dont 57 millions $ sont garantis. L’autre grosse victoire pour Brown, c’est qu’il joignait son bon ami le quart Jalen Hurts.

Ensemble, ils ont guidé les Eagles vers une fiche de 10-1, la meilleure de la NFL, à l’aube de leur affrontement de dimanche contre les Titans (7-4).

«Bien sûr que ça veut dire beaucoup, mais je dois être professionnel par rapport à ça», a déclaré Brown.

Brown est cependant prêt à faire payer les Titans. Peut-être pas en somme d’argent qu’il souhaitait obtenir, mais en ajoutant une défaite à leur dossier.

«Je suis arrivé en paix avec cette situation, a mentionné Brown. Je suis maintenant avec les Eagles et nous avons une fiche de 10-1. Nous faisons du très bon travail sur le terrain. Bien sûr que j’aurai des émotions mitigées au début. J’ai changé la vie de ma famille pour toujours. C’était l’objectif. Je suis reconnaissant envers le Tennessee, mais je suis à Philadelphie maintenant.»

Brown a déjà capté 53 ballons pour des gains de 831 verges et sept touchés avec les Eagles et il a connu deux matchs de plus de 155 verges cette saison. Il a capté trois passes de touché dans une victoire face aux Steelers de Pittsburgh, mais il a toutefois été victime d’un échappé lors des deux dernières parties et il ne totalise que 113 verges à ses trois derniers matchs.

Brown a dû composer avec une blessure à la cheville et une maladie à l’estomac qui l’ont fait rater l’entraînement cette semaine.

Il est tout de même en voie de devenir le premier receveur des Eagles à amasser au moins 1000 verges depuis Jeremy Maclin, en 2014.

L’entraîneur-chef des Eagles, Nick Sirianni, a insisté sur le fait que Brown est aussi bon qu’anticipé.

«Il a simplement cette habileté à la ligne de mêlée et sur des tracés pour un homme de ce gabarit. Simplement de la façon dont il joue avec cette présence physique», a-t-il analysé.

Brown n’a aucun regret concernant son départ des Titans.

«Personnellement, j’ai l’impression d’avoir gagné», a-t-il expliqué.