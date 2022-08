Le Québécois Gabriel Diallo remporte un premier tournoi Challenger de l’ATP à Granby

GRANBY, Qc — Le Québécois Gabriel Diallo a remporté un premier tournoi Challenger de l’ATP, dimanche. Et il l’a fait devant les siens.

Le Montréalais a triomphé aux Championnats de tennis Banque Nationale de Granby contre un Chinois de 17 ans, Juncheng Shang, 7-5, 7-6 (5).

Grâce à ce triomphe, Diallo améliorera son classement de 183 places pour occuper le 335e échelon de l’ATP Tour.

Le Canadien de 20 ans ne s’était jamais qualifié pour les quarts de finale d’un tournoi du circuit Challenger de l’ATP avant cette semaine.

Diallo, un tennisman de six pieds et sept pouces, a eu besoin de deux heures et cinq minutes pour triompher contre la sixième tête de série.

Le Québécois a réussi 10 as aux dépens de son rival.

Avant de croiser le fer avec Diallo, Shang n’avait pas perdu une manche à Granby.