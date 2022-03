Le Québécois Bennedict Mathurin et l’Université de l’Arizona passent en ronde des 16

The Associated Press

The Associated Press

Le Québécois Bennedict Mathurin a offert toute une performance pour mener les Wildcats de l’Université de l’Arizona en ronde des 16, dimanche. Classée première de la section sud, Arizona a toutefois eu besoin d’une période de prolongation pour venir à bout de la Texas Christian University (TCU) 85-80.

Mathurin s’est illustré en réussissant un tir de trois points qui a forcé la prolongation avant d’enfiler six autres points en temps supplémentaire. Il a été le meilleur pointeur de son équpe avec 30 points, en plus de récupérer huit rebonds et de fournir quatre passes décisives. Son coéquipier Christian Koloko a également été solide avec 28 points.

Au prochain tour, Arizona retrouvera sur son chemin les Cougars de l’Université de Houston, classés cinquièmes, qui ont défait l’Université de l’Illinois 68-53.

«Coach K» continue

Le légendaire entraîneur de basketball Mike Krzyzewski mieux connu sous son sobriquet «Coach K» et son équipe, les Blue Devils de l’Université Duke ont défait l’Université Michigan State 85-76 pour obtenir leur laissez-passer pour les huitièmes de finale du tournoi de basketball de la NCAA, le March Madness, dimanche.

Krzyzewski, entraîneur le plus victorieux dans l’histoire du circuit de la NCAA, qui prend part pour une dernière fois au tournoi, a réussi à qualifier son équipe pour la ronde appelée «sweet sixteen».

Autres matchs

L’Université de Miami (10e de la section centre-ouest) a réussi à renverser l’Université Auburn (2e de la section centre-ouest) 79-61 dimanche dans une journée remplie de rebondissements.

Également dimanche, l’Université d’Iowa State (11e de la section centre-ouest) a vaincu l’Université du Wisconsin (3e de la section centre-ouest) 54-49 dans son duel de second tour.

Parmi les équipes qui ont réussi à se tailler une place parmi les 16 finalistes, l’Université Saint Peter’s a réussi un tour de force. Les Peacocks sont devenus seulement la troisième équipe classée 15e de sa section à se rendre aussi loin dans le tournoi.

L’université du New Jersey a réussi à éliminer l’Université du Kentucky (2e de la section Est) au premier tour avant de surprendre l’Université de Murray State (7e échelon de la section Est) 70-60 au second tour.

Premières de leur section respective, l’Université de Gonzaga et l’Université du Kansas feront également partie de la ronde des 16.