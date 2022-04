Le quart Johnny Manziel joue encore au football, voit le sport d’un autre oeil

Rob Maaddi, The Associated Press

Johnny Manziel joue encore au football, mais il le voit aujourd’hui d’un autre oeil.

Le lauréat du trophée Heisman en 2012, un ex-choix de premier tour du repêchage de la NFL qui a amèrement déçu, entamera sa saison samedi dans une équipe de ‘Fan Controlled Football’ (FCF), laquelle compte aussi sur les services du membre du Temple de la renommée du football professionnel Terrell Owens.

Ce sera la deuxième saison de Manziel dans une troisième ligue différente depuis qu’il a disputé son dernier match dans la NFL en 2015. Manziel a notamment disputé 11 matchs avec les Alouettes de Montréal en 2018, avant d’être libéré par l’équipe de la LCF en février 2019.

Manziel, qui avait été sélectionné par les Browns au 22e rang du repêchage de la NFL en 2014, a connu deux saisons tumultueuses à Cleveland et défrayé les manchettes la plupart du temps à cause de ses écarts de conduite à l’extérieur du terrain. Il a notamment effectué un séjour dans un centre de réadaptation en dépendance et a été accusé de violence conjugale, ce qui a mené à une entente hors cours avec les procureurs.

Manziel, maintenant âgé de 29 ans, semble plus mature.

«J’ai appris beaucoup plus de choses dans mes moments sombres que lors de mon ascension, a dit Manziel à l’Associated Press. J’ai donc pris du recul pour réfléchir à ma vie, en particulier aux moments que je regrette. Et ç’a changé ma perspective sur mon histoire. J’ai obtenu une formidable opportunité à l’Université Texas A&M, j’ai été repêché dans la NFL. Et, même si ma carrière ne s’est pas déroulée comme je l’espérais, j’ai beaucoup appris des hauts et des bas qui ont ponctué cette aventure.

«Je suis très reconnaissant d’être où je suis aujourd’hui dans ma vie, et je peux aujourd’hui dire que je suis totalement en paix avec ma carrière de joueur de football. Pour moi, c’était amusant. J’ai pu vivre une merveilleuse aventure dans le monde du football. J’ai pu rencontrer des personnes fabuleuses aux quatre coins du monde. Je suis donc reconnaissant pour cette aventure et je veux continuer de m’impliquer dans l’univers du football, d’une manière ou d’une autre», a-t-il ajouté.

Après avoir effectué un séjour dans la LCF et dans l’Alliance of American Football en 2018-19, Manziel s’est joint aux Zappers, dans la FCF, l’an dernier.

«Je sais que j’ai commis des erreurs, et je veux à tout prix éviter de les reproduire, a confié Manziel au sujet de ses ennuis à l’extérieur du terrain. J’ai beaucoup appris de celles-ci. Maintenant, est-ce que j’ai la capacité de prendre du recul et d’apporter les correctifs nécessaires à ma vie lorsque c’est nécessaire? Il le faut, sinon tu n’as rien appris.

«Donc, pour moi, je veux avoir une influence positive sur les gens qui m’entourent, par la façon de me comporter, mon attitude et ma façon de voir le monde. Tu dois vivre ta vie à ta façon, et ta vie uniquement. Et vous savez, je veux vivre ma vie chaque jour d’une manière à être heureux, et c’est ce que je veux dégager chaque fois que je rencontre quelqu’un», a-t-il conclu.

