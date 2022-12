Le quart des Raiders Derek Carr muté sur le banc pour le reste de la saison

Mark Anderson, The Associated Press

HENDERSON, Nev. — Le quart Derek Carr des Raiders de Las Vegas n’a raté que trois matchs en neuf ans, tous à cause de blessures. Voilà que pour la première fois, il ne jouera pas en raison de ce que l’entraîneur-chef Josh McDaniels a décrit, mercredi, comme étant des raisons de performance offensive.

Non seulement McDaniels va faire appel à Jarrett Stidham lors des deux dernières semaines du calendrier, incluant dimanche à domicile contre les 49ers de San Francisco, Carr sera aussi inactif. Chase Garbers, rappelé de l’équipe d’entraînement, sera le réserviste.

Les Raiders (6-9) ont perdu deux de leurs trois dernières parties et ils sont à toutes fins pratiques exclus de la lutte pour une participation aux éliminatoires dans l’Association américaine de la Ligue nationale de football, un an après y avoir participé.

Carr n’a pas complété plus de 55 pour cent de ses passes lors des quatre derniers matchs. Il a été victime de sept interceptions et n’a réussi que six passes de touché.

«Je ne crois pas que quelqu’un considère que nous en avons suffisamment fait à l’attaque, certainement dans quelques-uns de ces matchs», a déclaré McDaniels.

«Nous n’avons pas réussi à marquer assez de points, et je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui soit réellement heureux de ce que nous avons accompli.»

En ne faisant pas jouer Carr, les Raiders éliminent la possibilité qu’une blessure grave vienne perturber son statut contractuel. L’équipe a jusqu’au 15 février pour décider de libérer ou échanger Carr — dont le contrat inclut une clause de non-échange qu’il pourrait abandonner — ou il touchera 33 millions $ en 2023. Une blessure grave ferait en sorte de garantir ce montant d’argent, ainsi que 7,5 M$ US en 2024.

Même avant l’annonce de mercredi, il existait de sérieux doutes quant aux chances que les Raiders veuillent continuer d’investir dans un quart-arrière qui n’a mené l’équipe qu’à deux qualifications aux éliminatoires.

«Nous sommes tous responsables de notre position, et je pense que cette (décision) est davantage une opportunité de voir un joueur que nous n’avons pas vu jouer dans une situation comme celle-ci, contre deux bonnes équipes, de vraies bonnes équipes», a précisé McDaniels.

«Derek a joué beaucoup de football. Il va y avoir une évaluation, une fois que la saison sera terminée, qui portera sur la manière dont nous avons le plus progressé, sur ce qui a le plus de sens pour tout le monde, sur la manière d’aller de l’avant.»

McDaniels est plus que familier avec Stidham, qui avait passé les trois saisons précédentes avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. McDaniels était le coordonnateur à l’attaque des Patriots.

En incluant trois parties avec les Raiders cette saison, Stidham a complété 32 passes en 61 tentatives pour des gains de 342 verges, deux touchés et quatre interceptions. Il n’a jamais commencé un match.

En carrière, Carr a raté seulement deux rencontres en saison régulière et une autre lors des éliminatoires. Il ne lui manquait que 165 verges pour dépasser Dan Marino (35 386) au troisième rang pour le nombre de verges gagnées par la passe au fil des neuf premières campagnes d’une carrière.

«Ce ne sont pas des conversations faciles», a admis McDaniels au sujet de ses discussions avec Carr.

«Je ne pourrais pas être plus élogieux de la façon qu’il a accepté le tout. Il est un être humain de catégorie A-1. Il a bien sûr eu beaucoup d’importance ici et pendant longtemps, et nous verrons comment les choses vont évoluer. Je n’irai pas prédire l’avenir. Il pourrait se passer beaucoup de choses. Nous allons gérer les choses une journée à la fois. Pour le moment, nous allons nous préparer pour les 49ers.»