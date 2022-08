Le propriétaire des Dolphins est suspendu par la NFL pour maraudage

Rob Maaddi, The Associated Press

Rob Maaddi, The Associated Press

La NFL a suspendu le propriétaire des Dolphins de Miami, Stephen Ross, et lui a imposé une amende de 1,5 million $ US pour maraudage envers Tom Brady et Sean Payton.

La sanction a été annoncée à la suite d’une enquête de six mois qui a découlé d’une poursuite intentée par l’entraîneur Brian Flores contre le circuit pour discrimination raciale.

La ligue a conclu que les Dolphins n’avaient pas perdu volontairement des matchs lors de la saison 2019, mais a découvert qu’ils avaient notamment eu des échanges interdits avec Brady et son agent, Don Yee. La NFL a annoncé les découvertes de son enquête mardi.

Les Dolphins ont également perdu leur choix de premier tour en 2023 et de troisième tour en 2024.

Ross est suspendu jusqu’au 17 octobre. Il ne pourra pas se rendre dans les installations de l’équipe ou la représenter à toutes activités d’équipe ou de la ligue. Il est aussi exclu de toutes les réunions de la NFL jusqu’aux assises annuelles de 2023 et est retiré de tous les comités du circuit jusqu’à nouvel ordre.

L’enquête a conclu que les Dolphins avaient enfreint à la politique du circuit contre le maraudage à trois reprises. Les Dolphins auraient eu des contacts illégaux avec Brady possiblement dès août 2019 et jusqu’aux éliminatoires en 2020, quand il était sous contrat avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Le vice-président et partenaire minoritaire des Dolphins, Bruce Beal, a pour sa part écopé une amende de 500 000 $ et ne pourra pas participer aux réunions de la NFL jusqu’à la fin de l’année.

Les Dolphins auraient ensuite discuté avec Brady et son agent en décembre 2021 et après la campagne, alors qu’il était toujours sous contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Ces discussions auraient concerné la possibilité que Brady achète des parts de l’équipe et devienne un membre de la direction. La possibilité qu’il joue aussi pour les Dolphins aurait aussi été abordée. La ligue a affirmé que Ross et Beal ont participé à ces discussions.

Le troisième incident implique Payton. Les Dolphins auraient discuté avec Yee en janvier concernant la possible embauche de Payton comme entraîneur-chef. Les Dolphins n’avaient pas demandé l’accord des Saints de La Nouvelle-Orléans pour parler de ce sujet et les discussions ont eu lieu avant que Payton annonce qu’il prenait sa retraite.