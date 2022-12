Le projet du retour du baseball à Montréal a connu une fin abrupte en 2022

MONTRÉAL — L’année 2022 a possiblement sonné le glas du retour du baseball à Montréal, la même année où sur le terrain, il semble y avoir un regain de joueurs québécois au sein des équipes du Baseball majeur.

Garde partagée et Montréal sacrifiées

La nouvelle est tombée en tout début d’année, le 20 janvier précisément : la MLB a rejeté sans appel le projet de villes-sœurs que caressaient Stephen Bronfman et Stuart Sternberg, propriétaire majoritaire des Rays de Tampa Bay, pour Montréal et St. Petersburg.

Le commissaire Robert Manfred n’a pas justifié sa décision à ce moment, mais plusieurs personnes proches du dossier consultées depuis par La Presse Canadienne ont laissé entendre qu’il s’agissait du prix à payer pour ratifier la nouvelle convention collective. En lock-out à ce moment, les joueurs se sont servis de ce projet comme d’un levier pour ratifier la nouvelle entente, qui avait jusque-là retardé le début des camps.

Un nouveau contrat de travail a finalement été ratifié dans la deuxième semaine de mars, permettant à la MLB de disputer une saison complète de 162 matchs – bien que débutant une semaine plus tard que prévu – et des séries étendues à 12 formations.

Quant à Bronfman et son Groupe Baseball Montréal, il misait tellement sur la garde partagée avec St. Petersburg qu’il admettra qu’aucun plan B n’avait été envisagé. Au moment de l’annonce du rejet du projet, le groupe finalisait la présentation de son projet de développement du secteur Bridge-Wellington, dont la maquette de son stade de baseball.

Bronfman n’a pas accordé d’entrevue depuis.

Le projet qui avait timidement vu le jour avec une conférence de presse de Warren Cromartie en décembre 2013 a fort probablement été relégué aux oubliettes quelque huit ans plus tard.

En entrevue à RDS il y a quelques semaines, l’homme d’affaires Mitch Garber, l’un des partenaires du Groupe Baseball Montréal, n’a pas voulu dire que le retour du baseball était mort, mais il a admis que ça bougeait bien peu en ce sens.

Percée de Leblanc

Sur les losanges, l’année 2022 a été celle de l’accession de Charles Leblanc dans la formation des Marlins de Miami. Et on peut dire qu’il s’est assuré d’être remarqué partout dans la MLB.

Leblanc, un joueur d’avant-champ de 26 ans, a été rappelé à la fin de juillet par les Marlins. Il a disputé son premier match le 30 juillet, frappant un double en trois présences face aux Mets de New York. Le lendemain, il ajoutait un autre double, en plus de frapper son premier circuit, contre Taijuan Walker.

Le baseballeur de Laval frappera un coup sûr dans 11 de ses 12 premières rencontres, connaissant une séquence de sept matchs d’affilée avec un coup sûr. Il a atteint les sentiers à ses 13 premiers matchs dans les Majeures.

Au final, Leblanc a été utilisé dans 48 rencontres par le gérant Don Mattingly, maintenant de très respectables moyennes de ,263/,320/,404 avec quatre circuits, 10 doubles et 11 points produits. Défensivement, c’est au deuxième sac qu’il a été utilisé le plus souvent, y disputant 26 matchs. Il a aussi joué au troisième (13 rencontres) et au premier (huit fois). Il n’a commis qu’une seule erreur en 142 occasions pour un taux d’efficacité de ,993.

Toro devra se ressaisir

Le «vétéran» Abraham Toro a de son côté connu une saison difficile avec les Mariners de Seattle.

À sa quatrième saison dans les Majeures, Toro, 25 ans, n’est toujours pas capable de se tailler une place de façon permanente dans la formation.

Avant la saison, les Mariners avaient transigé pour ajouter le deuxième-but Adam Frazier et le troisième-but Eugenio Suarez – les deux positions de prédilection de Toro – à la formation. Confiné à un rôle de réserviste, il n’a pas su convaincre son gérant Scott Servais, ses moyennes de ,185/,239/,324 ne lui apportant que peu d’arguments. Il y a une limite à ce que peut apporter le fait d’être frappeur ambidextre. D’ailleurs, s’il a été inscrit à la formation des 26 joueurs en vue des éliminatoires, il n’a pas été utilisé dans les cinq matchs des siens.

Les Mariners l’ont cédé aux Brewers de Milwaukee dans la transaction qui a fait passer le deuxième-but Kolten Wong sur la côte ouest. Sa situation ne sera pas différente : il devra se battre pour son temps de jeu.

En quatre saisons avec les Astros et les Mariners, Toro n’a frappé que pour ,206. Clairement, la saison 2023 sera déterminante pour la suite de sa carrière.

Lopez attend son tour

Du côté des Jays, Otto Lopez a fait fort bonne impression dans le très court laps de temps qu’on a fait appel à lui avec le grand club.

Lopez a participé à huit rencontres en fin de calendrier, obtenant neuf présences au bâton. Le Montréalais d’origine dominicaine de 24 ans a fait le maximum, obtenant pas moins de six coups sûrs et de produire trois points.

Au niveau AAA avec les Bisons de Buffalo, Lopez a été excellent, maintenant des moyennes offensives de ,297/,378/,415. De ses 101 coups sûrs, 28 ont été pour plus d’un but. Il a produit 34 points en plus d’en marquer 53.

Lopez est en quelque sorte victime de la congestion à l’avant-champ chez les Jays. Il sera intéressant de voir quel genre de camp il connaîtra et s’il sera en mesure de forcer la main de l’organisation.

Julien le prochain?

De la dizaine de Québécois évoluant dans les ligues mineures, Édouard Julien semble le plus près de percer la formation des Majeures.

L’espoir des Twins du Minnesota vient de voir son nom ajouté à la liste de 40 joueurs, ce qui signifie qu’il peut être rappelé à tout moment.

Après avoir connu une excellente saison au niveau AA à Wichita (,300/,441/,490, 120 coups sûrs, dont 17 circuits, et 67 points produits), Julien, classé 14e espoir des Twins par MLB.com, a été invité à prendre part à la Ligue d’automne de l’Arizona, où il a tout cassé.

Il a maintenu des moyennes de ,400/,563/,686 dans cette ligue réservée aux plus beaux espoirs de tout le baseball. Sa moyenne de présence sur les buts de ,563 est la troisième plus élevée de tous les temps de ce circuit. Il a d’ailleurs été finaliste au titre de joueur par excellence de la ligue.

Son inscription sur la liste des 40 joueurs lui vaudra une première invitation au camp des Majeures, qui s’ouvrira dans quelques semaines en Floride.