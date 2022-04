Le premier tour du chapeau de Johansen permet aux Predators de l’emporter 6-2

Jim Diamond, The Associated Press

Jim Diamond, The Associated Press

NASHVILLE — Le premier tour du chapeau en carrière de Ryan Johansen a permis au Predators de Nashville de l’emporter 6-2, mardi soir, contre le Wild du Minnesota.

Roman Josi et Philip Tomasino ont chacun récolté un but et deux aides, Matt Duchene a obtenu un but et une aide et Juuse Saros a repoussé 47 lancers pour les Predators. Ces derniers ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs alors qu’ils luttent pour une place en séries éliminatoires dans l’Ouest.

Filip Forsberg a contribué à l’effort offensif avec trois mentions d’assistance et Mattias Ekholm en a fourni deux.

Mats Zuccarello et Kirill Kaprizov ont chacun marqué un but en plus de fournir une aide pour le Wild. Marc-André Fleury a effectué 27 arrêts, mais a tout de même subi sa première défaite avec sa nouvelle équipe. Le Wild avait remporté neuf de ses dix derniers matchs, ne subissant qu’une défaite en prolongation.

Josi a brisé la glace à 5:10 de la première période en avantage numérique. Zuccarello a créé l’égalité moins d’une dizaine de minutes plus tard, mais Johansen a répliqué en 25 secondes, encore une fois en avantage numérique, pour redonner l’avance aux Preds.

Johansen a frappé à nouveau avec moins d’une minute à écouler en marquant son deuxième but sur l’attaque à cinq. Il a redirigé un tir-passe de Josi depuis le centre de la ligne bleue.

Tomasino a creusé l’écart à 4-1 à 6:06 du deuxième engagement.

Kaprizov a enfilé son 40e de la saison lors d’un cinq contre trois à 17:51 de la deuxième période.

Duchene en a rajouté pour les Preds en milieu de troisième, puis Johansen a complété son tour du chapeau dans un filet désert avec 6,1 secondes au cadran.

Avec cette victoire, les Predators ont balayé leur série de trois matchs face au Wild cette saison. Ils ont déclassé leurs rivaux 16-6 au total des buts.