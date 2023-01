Le premier but d’Olofsson aide les Stars à avoir raison des Sharks 5-2

The Associated Press

The Associated Press

DALLAS — Le premier but dans la LNH de Fredrik Olofsson a aidé les Stars de Dallas à vaincre les Sharks de San Jose 5-2, samedi soir.

Olofsson, qui disputait son troisième match en carrière et son premier à domicile, a redirigé dans le filet une passe de Joe Pavelski, à 10:45 du deuxième engagement.

L’ailier de 26 ans a été rappelé jeudi des Stars du Texas, dans la Ligue américaine de hockey. Son but, éventuellement celui de la victoire, est survenu 102 secondes après que les Sharks eurent créé l’égalité 2-2.

Pavelski a amassé un but et deux aides alors que Jason Robertson a récolté un but et une mention d’assistance pour les Stars, qui ont remporté un quatrième match de suite.

Roope Hintz a marqué en désavantage numérique et Esa Lindell a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert. Le gardien des Stars Jake Oettinger a effectué 28 arrêts.

Alexander Barabanov et Oskar Lindblom ont répliqué pour les Sharks, qui ont perdu leurs trois dernières parties et six de leurs sept dernières. James Reimer a repoussé 26 rondelles.

Erik Karlsson, qui mène les défenseurs de la LNH avec 51 points, a porté à 12 sa séquence de matchs avec au moins un point pour égaler un record des Sharks.