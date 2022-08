Le pilote Lewis Hamilton se joint au groupe de propriété des Broncos

Arnie Stapleton, The Associated Press

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton se joint au nouveau groupe de propriétaires des Broncos de Denver.

Hamilton, âgé de 37 ans, pilote de l’équipe Mercedes dont les 103 victoires en carrière constituent le record de l’histoire de la F1, est le troisième partenaire à se joindre au groupe de propriété Walton-Penner dirigé par l’héritier de Walmart, Rob Walton, sa fille, Carrie Walton Penner, et son mari, Greg Penner.

«Ravi de rejoindre un groupe incroyable de propriétaires et de faire partie de l’histoire des Broncos! a gazouillé Hamilton. Honoré de travailler avec une équipe de classe mondiale et de servir d’exemple de la valeur d’un leadership plus diversifié dans tous les sports.»

Le commissaire Roger Goodell met l’emphase pour qu’on fasse une place aux minorités dans la propriété des équipes de son circuit. Hamilton est noir, tout comme les deux autres associés du nouveau groupe de propriété, la présidente du conseil d’administration de Starbucks, Mellody Hobson, et l’ancienne secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice.

Le groupe Walton-Penner a remporté la mise pour se porter acquéreur des Broncos avec une offre de 4,65 milliards $ US, le prix le plus élevé payé pour une concession sportive au monde. Les propriétaires de la NFL se réunissent à Minneapolis la semaine prochaine pour approuver la vente.