Le pilote Jimmie Johnson ne compétitionnera plus à temps plein

The Associated Press

CHARLOTTE, N.C. — Le septuple champion de la série NASCAR, Jimmie Johnson, prend sa retraite de la course automobile à temps plein et se concentrera désormais sur sa famille.

Il entrevoit participer à pas plus de 10 courses, mais le pilote de 47 ans n’avait aucune idée, lundi, à quoi ressemblerait son calendrier.

Johnson a révélé à l’Associated Press qu’il était ravi d’annoncer: «J’ai une feuille de papier blanche, et nous pouvons maintenant voir quelles opportunités existent et commencer à concevoir un calendrier.»

Johnson a pris deux semaines après la dernière course IndyCar — avec un week-end passé en Angleterre avec les coéquipiers de l’équipe Ganassi Scott Dixon et Dario Franchitti au Goodwood Festival of Speed — avant de finaliser sa décision de diminuer ses activités.

Johnson a déjà révélé qu’il aimerait faire partie de l’équipe de trois pilotes aux 24 Heures du Mans dans le cadre du projet Garage 56 et de Hendrick Motorsports.

Une chose est certaine, Johnson ne reviendra pas pour une deuxième saison complète en IndyCar avec l’équipe Chip Ganassi. Il n’a disputé que les courses sur les circuits routiers et de ville en 2021, il a ajouté les ovales pour disputer toute la saison 2022 et il n’est même pas certain qu’il courra du tout en IndyCar.

Il a par contre déjà révélé depuis sa retraite du NASCAR en 2020 qu’il courrait de nouveau dans la série si la bonne occasion se présentait, et il envisage maintenant de faire «Le Double» — les 500 milles d’Indianapolis et le Coca-Cola 600 le même jour.

Kurt Busch a été le dernier pilote à tenter l’aventure de 1100 milles (1760 km) en 2014. Busch est passé à 200 milles (320 km) de réussir son pari lorsque son moteur est tombé en panne dans la course NASCAR. Tony Stewart, qui a tenté deux fois les deux courses, est le seul pilote à avoir franchi les 1100 milles. John Andretti et Robby Gordon ont tous deux fait des tentatives avant Busch.

Johnson aimerait s’y attaquer: il a remporté quatre fois le Coca-Cola 600 au Charlotte Motor Speedway, dont trois victoires consécutives de 2003 à 2005.