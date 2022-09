Le Phoenix défait les Olympiques 2-1 et remporte son premier match de la saison

SHERBROOKE, Qc — Justin Gill a marqué le but déterminant en fin de deuxième période et a inscrit le filet d’assurance, ce qui a permis au Phoenix de Sherbrooke de s’imposer 3-1 contre les Olympiques de Gatineau, vendredi.

Malgré s’être buté au poteau à quelques reprises au courant de la partie, le Phoenix a su se tirer d’affaire. Tristan Giroux a également fait mouche pour la formation sherbrookoise.

Cole Cormier a été l’unique buteur des Olympiques.

Jakob Robillard a repoussé 18 tirs dans la victoire. Son vis-à-vis Emerik Despatie a réalisé 26 arrêts.

Giroux a ouvert le pointage quelques secondes après la huitième minute de jeu grâce à un tir du poignet dans le haut du filet. Il avait été laissé seul devant le gardien et a disposé de plusieurs secondes pour dégainer.

Cormier a nivelé la marque lors de la période médiane quand il a pris le retour d’un tir de Donovan Arsenault, a contourné Robillard et a déposé la rondelle dans le filet.

Gill a toutefois redonné l’avance au Phoenix cinq minutes plus tard. Après avoir frappé le poteau plus tôt dans la rencontre, le vétéran, qui en est à sa quatrième saison dans la LHJMQ, a battu le gardien avec un tir précis dans la lucarne.

Avec moins de deux minutes à faire au match et alors que les Olympiques avaient retiré leur gardien en faveur d’un sixième patineur, Ethan Gauthier a fait d’altruisme en remettant la rondelle à Gill pour le laisser compléter le doublé.

Les Olympiques et le Phoenix figurent parmi les équipes favorites pour remporter la coupe du Président.

Gatineau avait joué à Shawinigan la veille, perdant 4-3 en prolongation.

Les deux clubs entament la campagne sans plusieurs joueurs vedettes. Le Phoenix devait notamment composer sans le meilleur pointeur de la saison 2021-22, Joshua Roy, présent au camp d’entraînement du Canadien de Montréal. Les Olympiques ont dû faire sans les défenseurs Tristan Luneau et Noah Warren, tous deux au camp d’entraînement des Ducks d’Anaheim.

Huskies 5 Cataractes 2

Daniil Bourash a fait mouche à deux reprises et les Huskies de Rouyn-Noranda ont prévalu 5-2 aux dépens des Cataractes de Shawinigan.

Tristan Allard a préparé les deux buts de Bourash et a conclu la soirée avec trois aides.

Du côté des champions en titre du circuit Courteau, Félix Lacerte a récolté trois mentions d’aide.

Saguenéens 0 – Remparts 1

Pier-Olivier Roy a été l’unique joueur à trouver le fond du filet et les Remparts de Québec ont pris la mesure des Saguenéens de Chicoutimi 1-0.

Devant une foule de 9890 spectateurs au Centre Vidéotron, le gardien William Roussea a bloqué 23 tirs pour signer le jeu blanc.

Tigres 5 – Voltigeurs 1

Les Tigres ont explosé avec trois buts au dernier tiers et la formation de Victoriaville a défait les Voltigeurs de Drummondville 5-1.

Thomas Belgrade — avec son deuxième filet du match —, Tommy Cormier et Maxime Pellerin ont été responsables de la poussée offensive des Tigres en troisième période.

Pellerin, capitaine des Tigres, a marqué son but en désavantage numérique en plus d’obtenir deux mentions d’assistance.

Foreurs 2 – Armada 4

Justin Boisselle a récolté un but et deux mentions d’assistance et l’Armada de Blainville-Boisbriand est venue de l’arrière pour défaire les Foreurs de Val-d’Or, 4-2.