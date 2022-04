Le Phoenix consolide son emprise sur la 1re place dans l’Association Ouest

SHERBROOKE, Qc — Le Phoenix de Sherbrooke trône au sommet de l’Association Ouest au chapitre des points et des buts marqués. Ils ont fait honneur à leur réputation dimanche.

Xavier Parent a récolté un but et deux aides et le Phoenix a pris la mesure des Voltigeurs de Drummondville 6-2, dans un duel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les locaux n’ont pas entamé la rencontre de la façon espérée. Jérémy Lapointe a mis les Voltigeurs en avant seulement 1:05 après la mise au jeu initiale.

Le Phoenix (39-15-4) s’est cependant repris en main en inscrivant cinq buts sans riposte et n’a plus regardé derrière. Justin Gill, Israël Mianscum, Parent, David Spacek et Joshua Roy ont fait mouche lors de cette séquence. Ethan Gauthier a également touché la cible en fin de partie pour le Phoenix.

Roy, qui a atteint le plateau des 100 points cette saison vendredi lors d’une défaite de 4-2 contre les Voltigeurs, a également obtenu une mention d’assistance pour porter son total à 102 points en 56 rencontres.

Édouard Charron a été l’autre buteur des Voltigeurs (27-21-11), qui avaient remporté leurs quatre dernières parties avant d’affronter le Phoenix.

Jakob Robillard a stoppé 17 tirs dans la victoire.

Jacob Goobie a entamé la rencontre pour les Voltigeurs, mais a été remplacé après avoir accordé quatre buts sur 12 tirs. Riley Mercer a réalisé 12 arrêts en relève.

Autres résultats:

Thomas Couture a stoppé 37 tirs et les Sea Dogs de St John ont renversé l’une des puissances du circuit Courteau les Remparts de Québec 4-2.

William Villeneuve, Josh Lawrence, Peter Reynolds et Vincent Sévigny ont marqué pour les Sea Dogs.

William Dufour, co-meneur avec Roy du classement des pointeurs, a obtenu une mention d’aide pour enregistrer son 102e point de la saison.

Louis Crevier et Théo Rochette ont chacun obtenu un but et une aide pour les Remparts, qui partagent le sommet du classement de la LHJMQ avec les Islanders de Charlottetown.

Cataractes 4 – Océanic 5

L’Océanic de Rimouski a effacé un déficit de trois buts pour battre les Cataractes de Shawinigan 5-4.

William Dumoulin a marqué deux des buts de l’Océanic. Luka Verreault et Alexander Gaudio ont récolté un but et une aide dans la victoire.

Du côté des locaux, Pierrick Dubé s’est illustré avec un but et deux aides.

Armada 4 – Drakkar 5

Benjamin Corbeil a fait scintiller la lumière rouge 36 secondes après le début de la prolongation et a permis au Drakkar de Baie-Comeau de vaincre l’Armada de Blainville-Boisbriand 5-4.

Isaac Dufort, du Drakkar, a envoyé le débat en prolongation lorsqu’il a touché la cible alors qu’il restait à peine deux minutes au match.

Tigres 1 – Saguenéens 3

William Rouleau a récolté un but et une aide et les Saguenéens de Chicoutimi ont prévalu 3-1 contre les Tigres de Victoriaville.

Sergei Litvinov a réalisé 29 arrêts dans la victoire.

Islanders 2 – Eagles 1

Les Islanders de Charlottetown sont venus de l’arrière pour vaincre les Eagles du Cape Breton 2-1.

Jakub Brabenec et Brett Budgell ont fait mouche pour les Islanders. Logan Camp a été l’unique buteur des Eagles.