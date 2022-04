Le partant Julio Urias aura bientôt un rôle plus important à jouer chez les Dodgers

Doug Padilla, The Associated Press

LOS ANGELES — Alors que le gaucher Julio Urias des Dodgers de Los Angeles attend toujours de savoir s’il sera le partant no 2 de l’équipe cette saison, un rôle encore plus important se profile à l’horizon pour lui.

Urias est appelé à prendre la relais en tant que meilleur partant gaucher des Dodgers dans un proche avenir. Clayton Kershaw, qui a signé un contrat d’un an avec les Dodgers une fois le lock-out terminé, est toujours considéré le meilleur gaucher de la rotation. Il est l’un des meilleurs de l’histoire du baseball. Mais le flambeau devra éventuellement être passé chez les Dodgers.

À sa dernière présence au monticule avant le début de la saison régulière des Dodgers, vendredi, au Colorado, Urias ne ressemblait pas exactement à l’héritier présomptif que l’équipe espère qu’il deviendra. Il a accordé cinq points, six coups sûrs et trois buts sur balles en seulement deux manches et plus (61 lancers) lors d’une défaite de 10-4 contre les Angels de Los Angeles.

«D’abord et avant tout, je me sentais bien et en santé, a révélé Urias par l’intermédiaire d’un interprète. Évidemment, les résultats n’ont pas été au rendez-vous, mais je me sentais bien et c’est l’objectif de se préparer pour notre début (de saison) au Colorado.»

Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a refusé de dire si Urias serait son partant no 2, samedi. Le droitier Walker Buehler a déjà été choisi pour lancer lors du match d’ouverture de la saison à Denver, vendredi.

«Je pense que nous sommes prêts avec les cinq gars qui vont commencer (les) cinq premiers matchs, je ne sais tout simplement pas dans quel ordre», a indiqué Roberts.

Ce n’est pas une situation inconnue pour Urias ces dernières saisons. Il a été un héros du parcours des Dodgers jusqu’à la conquête de la Série mondiale en 2020, et l’année dernière, il a tenté en vain de remettre ça après un court repos dans la série de championnats de la Ligue nationale.

Il a laissé filer une avance en relève lors du deuxième match de la série de championnat de la Ligue nationale contre les Braves d’Atlanta, puis a il a été malmené comme partant, subissant la défaite lors du quatrième match. Les deux présences au monticule ont eu lieu avec seulement deux jours de repos alors que le club a finalement été éliminé.

Le Mexicain demeure l’un des lanceurs les plus populaires des Dodgers, ayant obtenu l’une des plus bruyantes ovations avant le match de lundi, en compagnie de Freddie Freeman qui s’est joint au club en tant que joueur autonome. Lors du quatrième match de la série de championnat la saison dernière, Freeman a frappé un circuit contre Urias, l’un des trois qu’il a accordés ce jour-là.

La page étant maintenant tournée et sa préparation printanière terminée, Urias est prêt à se remettre au travail après sa saison de 20 victoires en 2021. Il n’avait jamais remporté plus de cinq matchs au cours de ses cinq saisons précédentes et sa saison de 20 victoires était la première d’un lanceur des Dodgers depuis Kershaw en 2014.

«De toute évidence, gagner 20 matchs est très difficile, mais ce sont des objectifs que je vais me fixer, a confié Urias. Mais avant tout, je veux juste rester en santé.»