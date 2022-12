Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde remporte le super-G à Beaver Creek

BEAVER CREEK VILLAGE, Colo. — Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a continué son bon début de saison en remportant l’épreuve de super-G de la Coupe du monde de Beaver Creek, dimanche.

Kilde a franchi la ligne d’arrivée en un temps de 1:10,73 pour devancer son rival suisse Marco Odermatt par deux dixièmes de seconde. Le Français Alexis Pinturault a complété le top-3 avec un chrono de 1:11,03.

Kilde avait également gagné la descente de samedi au Colorado, devant Odermatt et le Canadien James Crawford.

Crawford a suivi sa troisième position avec une 11e place, dimanche, en vertu d’un temps de 1:11,86.

Trois autres Canadiens ont réussi à percer le top-30 lors du super-G et à enregistrer des points au classement de la Coupe du Monde. L’Albertain Jeffrey Read a terminé 20e, l’Albertain Trevor Philp a pris le 27e rang alors que le Britanno-Colombien Broderick Thompson a suivi au 28e échelon.

Le circuit masculin de la Coupe du monde se poursuivra le week-end prochain avec les épreuves de slalom et de slalom géant à Val d’Isère, en France. Les prochaines courses en descente et en super-G auront lieu les 16 et 17 décembre, à Val Gardena-Groeden, en Italie.