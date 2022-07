Le nom du frappeur des Astros Yordan Álvarez est placé sur la liste des blessés

The Associated Press

OAKLAND, Calif. — Le frappeur des Astros Yordan Álvarez est retourné à Houston pour être soigné après avoir été placé sur la liste des blessés de 10 jours en raison d’une détérioration d’une blessure à la main droite, a confirmé le gérant du club, Dusty Baker.

Álvarez s’est initialement blessé le 18 juin contre les White Sox de Chicago et a dû composer avec des inflammations et des raideurs depuis. Les Astros croient qu’il ratera les deux prochaines séries et qu’il sera de retour après la pause du match des étoiles.

«Yordan souffre de cette blessure depuis quelques semaines et elle s’est gâtée, a noté Baker. Nous avons décidé que la seule façon dont il pouvait récupérer c’est en utilisant ces séries ainsi que la pause du match des étoiles. Ça coïncidera avec les 10 jours requis pour être placés sur la liste des blessés.»

Álvarez a réussi 26 circuits cette saison et mène l’Américaine avec un pourcentage de puissance de ,653.