Le monde du sport réagit à la tuerie dans une école primaire d’Uvalde, au Texas

À Dallas, Steve Kerr et Jason Kidd ne voulaient pas parler de basketball.

Père de deux adolescents et d’une fille d’âge primaire, LeBron James n’a pas cherché à dissimuler sa colère.

Jayson Tatum des Celtics, qui a un garçon de quatre ans, a qualifié la nouvelle de dévastatrice.

Le monde du sport a réagi mardi à l’annonce qu »un individu de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire à Uvalde, au Texas, tuant au moins 18 enfants.

Uvalde se trouve entre San Antonio et la frontière avec le Mexique.

Il s’agit de la fusillade la plus meurtrière dans une école primaire aux États-Unis depuis qu’un homme armé a tué 20 enfants et six adultes à l’école Sandy Hook à Newtown au Connecticut, il y a près de dix ans.

«Je suis écoeuré. J’en ai eu assez. Nous allons jouer (mardi). Mais je veux que chaque personne ici, chaque personne qui écoute ceci, pensez à votre propre enfant ou petit-enfant, mère ou père, sœur, frère. Comment vous sentiriez-vous si ça vous arrivait? »

– Steve Kerr, entraîneur des Warriors, qui a exhorté le Congrès à rendre obligatoire la vérification des antécédents pour les achats d’armes à feu.

Kerr a tenu ces propos avant le match numéro 4 de la finale de l’Ouest, opposant Golden State aux Mavericks.

«Mes pensées et mes prières vont aux familles des êtres chers perdus et blessés! Quand cela va t-il être assez !!! Ce sont des enfants et nous continuons à les mettre en danger à l’école. À L’ÉCOLE, où c’est supposé être le plus sécuritaire!»– LeBron James, sur Twitter.

«Ce qu’on voit dans les nouvelles est d’une tristesse, pas seulement au Texas, mais dans tout le pays.» – l’entraîneur des Mavericks, Jason Kidd.

« Uvalde, il n’y a pas de mots qui conviennent. Nos cœurs sont avec vous et tous nos voisins touchés par cette horrible fusillade – déclaration des Spurs de San Antonio, via Twitter.

«Impensable et inimaginable. En regardant ma fille, mon coeur souffre pour toutes les vies perdues et les êtres chers. Le pire cauchemar d’un parent. Assez c’est assez. Cessons la violence par arme à feu, cessons le terrorisme. C’est à vous rendre malade.»

– Breanna Stewart, du Storm de Seattle

«J’ai le coeur brisé. Aucun parent ne devrait avoir à perdre son enfant. Je prie pour les familles de ces enfants et l’enseignant … c’est dévastateur.» – Jayson Tatum, des Celtics de Boston.