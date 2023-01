Le milieu de terrain Victor Wanyama signe un contrat de deux ans avec le CF Montréal

MONTRÉAL — Le CF Montréal a annoncé vendredi l’octroi d’un contrat au milieu de terrain Victor Wanyama pour les saisons 2023 et 2024, et qu’il conservera le titre de joueur désigné avec la formation montréalaise.

Les dirigeants du CF Montréal ont fait part de la nouvelle par le biais d’un communiqué de presse.

Dans le communiqué officiel, Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, n’a pas caché sa satisfaction d’avoir retenu les services du vétéran kenyan.

«Au cours des trois dernières saisons, il a été un joueur important autant sur le terrain que dans le vestiaire. Sa personnalité, son expérience et ses qualités comme joueur vont nous aider notamment au niveau de la stabilité du groupe pour la saison à venir», a noté Renard.

De son côté, Wanyama a affirmé qu’il était enthousiaste à l’idée de demeurer avec le club et dans la ville où il dit avoir été très heureux lors des trois dernières années.

«Quand je suis arrivé ici, j’ai cru au projet du club. Alors que nous continuons à progresser, ceci est encore plus vrai aujourd’hui. J’ai hâte de continuer à donner le meilleur de moi-même pour mes coéquipiers, mes entraîneurs et les partisans.»

Âgé de 31 ans, Wanyama s’était joint à l’organisation montréalaise à la suite d’un transfert gratuit du Tottenham Hotspur FC le 3 mars 2020.

En trois saisons en MLS, il a disputé 80 matchs, dont 78 comme titulaire, pour un total de 6891 minutes de jeu en saison régulière. Il a récolté cinq buts et huit passes décisives.

Il a aussi disputé les 90 minutes des six matchs de Ligue des champions de l’équipe montréalaise lors de ses deux dernières participations, soit deux matchs contre CD Olimpia en 2020 et quatre matchs en 2022 contre Santos Laguna et Cruz Azul.

À l’issue de la saison 2022, il a été finaliste au titre de joueur par excellence du club.