Le milieu de terrain Jonathan Osorio doit faire une croix sur le camp du Canada

TORONTO — Une blessure a empêché le milieu de terrain du Toronto FC Jonathan Osorio de joindre le Canada à Vancouver, cette semaine.

Le joueur de 29 ans a dû quitter la victoire de 3-2 du Toronto FC contre le Fire de Chicago à la 13e minute, samedi. L’entraîneur-chef Bob Bradley a parlé «d’un inconfort au bas du corps».

«Il y a quelque chose qui le dérange, mais personne n’a pu mettre le doigt sur la cause spécifique, a déclaré Bradley. Nous verrons ce que ça signifie maintenant pendant cette période. Évidemment, c’est une pause internationale, mais nous devons trouver ce que c’est. Parce qu’il se sent bien et ensuite, quelque chose ne semble pas bien aller.»

Une pièce importante du milieu de terrain du Toronto FC et du Canada, Osorio fait partie du groupe de leaders de l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, John Herdman.

Osorio, dont le départ samedi était son premier depuis le 30 avril, devait rejoindre le Canada à Vancouver pour disputer un match contre Curaçao et le Honduras, dans le cadre de la Ligue des nations de la Concacaf. Soccer Canada cherche également un adversaire pour remplacer l’Iran, dimanche prochain au stade du B.C. Place, après que le match eut été annulé.

Canada doit se mesurer à Curaçao à Vancouver le 9 juin et il doit ensuite affronter le Honduras le 13 juin.

Osorio a effectué 55 apparitions pour le Canada, obtenant sept buts et sept assistances.

Il est le deuxième joueur d’une équipe canadienne de la MLS à rater des matchs avec son équipe nationale en raison d’une blessure, cette semaine. Une blessure à la cheville a forcé le milieu de terrain du CF Montréal Djordje Mihailovic à se retirer du camp des États-Unis.