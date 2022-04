Le milieu de terrain Jojea Kwizera se joint au CF Montréal

MONTRÉAL — Le milieu de terrain Jojea Kwizera a signé son premier contrat professionnel avec le CF Montréal. Il s’agit d’une entente d’un an pour la saison 2022, assortie de trois années d’option jusqu’en 2025.

Kwizera, âgé de 23 ans, a été un choix de première ronde — 15e au total — du club montréalais lors du SuperDraft 2022 de la MLS.

Originaire de Bukavu en République démocratique du Congo, il a disputé 13 matchs comme titulaire en 2021 avec l’Université Utah Valley, récoltant trois buts et huit passes décisives. En 2020, il avait disputé sept matchs comme titulaire obtenant un but et deux mentions d’aides pour les Wolverines.

Kwizera avait participé au dernier camp d’entraînement de la première équipe en Floride, en janvier dernier. Il avait disputé les quatre matchs préparatoires contre New York City FC, l’Inter Miami CF, le Philadelphia Union et le Miami FC.

«Jojea nous avait montré de belles choses lors de la préparation et nous avions pris notre décision depuis un certain temps, mais nous étions dans l’attente de certains documents au niveau de son immigration, a expliqué le directeur sportif Olivier Renard.

«Nous étions satisfaits aussi de notre autre sélection du dernier repêchage lors du camp d’entraînement, mais Ivy (Brisma) a subi une blessure grave au genou lors du dernier match préparatoire. On souhaite la bienvenue officiellement à Jojea. On espère qu’il poursuivra sa progression au sein de notre organisation.»