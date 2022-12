Le Maroc élimine l’Espagne en tirs de barrage à la Coupe du monde au Qatar

Tales Azzoni, The Associated Press

AL RAYYAN, Qatar — Le Maroc a accédé aux quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, mardi, après avoir vaincu l’Espagne 3-0 en tirs de barrage.

Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets ont tous raté leurs penalties du côté des Espagnols. Le tir de Sarabia s’est écrasé sur le poteau, tandis que le gardien marocain d’origine montréalaise Yassine Bounou a stoppé les deux autres tireurs.

«C’est ma faute, a admis l’entraîneur-chef espagnol Luis Enrique, qui a mentionné avant la rencontre qu’il avait demandé à ses joueurs de pratiquer 1000 penalties avec leur club professionnel respectif. J’ai sélectionné les trois premiers tireurs, puis les décisions leur appartenaient. J’ai décidé pour les trois premiers, et je referais la même chose si c’était à refaire. La seule chose que j’aurais aimée, c’est qu’on puisse sortir Bounou de la rencontre et le remplacer par un autre gardien.»

Le pointage était de 0-0 après le temps régulier et supplémentaire.

Les Marocains disputaient seulement leur deuxième match éliminatoire en Coupe du monde, un tournoi qui est présenté au Moyen-Orient pour la première fois en près de 100 ans d’histoire.

«Nous avons ressenti l’appui de nos partisans, qu’ils soient au Maroc ou partout ailleurs sur la planète», a déclaré Bounou, qui évolue pour le club de Séville en Liga espagnole.

Achraf Hakimi, qui est né à Madrid et qui a déjà joué pour le Real Madrid, a converti le penalty victorieux pour le Maroc. Abdelhamid Sabiri et Hakim Ziyech, qui sont de retour avec leur sélection nationale après une chicane avec l’entraîneur-chef précédent, ont aussi touché la cible pour le Maroc.

Le Maroc est jusqu’ici la plus grande surprise de ce tournoi, et il aura rendez-vous au prochain tour avec le pays vainqueur du duel en après-midi entre le Portugal et la Suisse.

Le Maroc est le seul pays situé à l’extérieur du continent européen ou sud-américain à se retrouver en quarts de finale. De plus, il est le seul pays arabe — et africain — encore en lice à la Coupe du monde.

Il avait aussi atteint les huitièmes de finale à la Coupe du monde du Mexique en 1986, et il n’est que le quatrième pays africain de l’histoire à accéder aux quarts de finale du prestigieux tournoi — après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana. Aucun n’a atteint le carré d’as.

L’Espagne avait été éliminée par le pays hôte, la Russie, en tirs de barrage à la Coupe du monde de 2018, et par l’Italie en demi-finales du Championnat européen l’an dernier.

«Nous avons été incapables de marquer… Donc, que nous disions que nous méritions davantage de gagner à cause de nos chances de marquer et de notre temps de possession en territoire offensif, peu importe, ça ne changera pas le résultat, a dit le gardien espagnol Unai Simon. La seule chose qu’il nous reste à faire, c’est accepter notre élimination.»

Portugal 6 Suisse 1

Avec Cristiano Ronaldo comme réserviste, son remplaçant a réussi un tour du chapeau alors que le Portugal a surclassé la Suisse 6-1, atteignant ainsi les quarts de finale.

Âgé de 21 ans, Goncalo Ramos n’a fait ses débuts avec le Portugal que le mois dernier.

Partant une première fois mardi, il a eu des allures de maître en touchant la cible lors des 17e, 51e et 67e minutes.

Aucun joueur n’avait réalisé un tour du chapeau à sa première titularisation à une Coupe du monde depuis l’Allemand Miroslav Klose en 2002. L’attaquant allemand est le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

«Même dans mes rêves les plus fous, je n’ai jamais pensé faire partie du onze partant pour la phase à élimination directe», a admis Ramos, un attaquant méconnu qui joue pour le Benfica, au Portugal.

Ronaldo est arrivé dans le match à la 72e minute, chaudement acclamé. Il n’a pas marqué — en fait, il n’a toujours pas fait mouche lors de la phase à élimination directe en cinq présences en Coupes du monde — et après avoir brièvement célébré avec ses coéquipiers après le coup de sifflet final, il a quitté le terrain seul, se demandant peut-être quel sera le prochain chapitre de sa carrière.

CR7 est actuellement joueur autonome après avoir quitté Manchester United à mi-chemin de la Coupe du monde. Et il pourrait ne plus être titulaire avec l’équipe nationale.

Pepe, Raphael Guerreiro et Rafael Leao ont été les autres buteurs des vainqueurs.

La seule riposte suisse est venue du défenseur Manuel Akanji. La Suisse s’est inclinée en huitième de finale pour la troisième fois consécutive à la Coupe du monde. Le pays n’a pas atteint les quarts de finale depuis qu’il a accueilli l’événement en 1954.

Les Portugais ont aussi atteint les quarts de finale en 1966 et 2006.

Leurs prochains rivaux seront les Marocains, samedi.