Le Lightning met fin à la séquence de 13 victoires des Panthers

The Associated Press

SUNRISE, Fla. — Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont chacun eu deux buts et deux aides, Andrei Vasilevskiy a stoppé 37 tirs et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Panthers de la Floride et a mis fin à leur séquence de 13 victoires — la meilleure de l’histoire du club — en prévalant 8-4, dimanche.

Victor Hedman a récolté quatre aides pour le Lightning. Nicholas Paul, deux fois, Brayden Point et Cal Foote ont aussi touché la cible pour la formation de Tampa.

La troupe de Jon Cooper tente toujours d’obtenir le deuxième échelon de la section Atlantique pour obtenir l’avantage de la patinoire au premier tour. Les Panthers sont déjà assurés de terminer au premier rang de ladite section.

Même si le prochain match du Lightning est à domicile, l’équipe ne s’est pas dirigée pour Tampa. Les champions de la Coupe Stanley en 2020 et en 2021 seront en visite à la Maison-Blanche pour célébrer leurs sacres en compagnie du président américain, Joe Biden, lundi.

Sam Reinhart a inscrit son 30e et 31e filet de la campagne pour les Panthers, qui ont aussi vu Brandon Montour et Mason Marchment enfiler l’aiguille.

Spencer Knight a cédé sa place après avoir accordé cinq buts sur 17 tirs. Sergei Bobrovsky a réalisé 13 arrêts en relève.