Le lanceur Tyler Glasnow accepte un pacte de deux ans de 30,35 M$ avec les Rays

Mark Didtler, The Associated Press

ST. PETERSBURG, Fla. — Les Rays de Tampa Bay ont fait signer un contrat de deux ans, d’une valeur totale de 30,35 M$ US, au lanceur droitier Tyler Glasnow, a annoncé l’équipe vendredi.

Cette entente fait en sorte de retarder d’un an l’admissibilité de Glasnow au marché des joueurs autonomes.

Lanceur partant lors du match inaugural des Rays la saison dernière, Glasnow n’a pas joué en 2022 en raison d’une opération de type Tommy-John effectuée le 4 août 2021. En 14 départs l’année dernière, il avait affiché un dossier de 5-2 et une moyenne de points mérités de 2,66.

Glasnow touche un salaire de 5,1 M$ cette saison. L’an prochain, il recevra 5,35 M$ et 25 M$ en 2024, qui coïncidera avec la première saison où il aurait pu devenir joueur autonome.

«Il semble que ce soit un si bon partenariat», a déclaré Glasnow. «Je suis heureux de pouvoir m’asseoir ici et d’en parler. C’est une opportunité tellement géniale dans un endroit où je veux vraiment être. Je ne veux pas encore partir, je ne suis pas prêt à partir. Je suis exactement là où je veux être.»

Un géant de six pieds huit pouces, Glasnow encaissera 1 M$ s’il gagne le trophée Cy Young, 500 000$ s’il se classe deuxième au scrutin et 250 000$ s’il termine troisième, quatrième ou cinquième.

Le contrat de Glasnow prévoit aussi un boni de 50 000$ s’il est nommé au sein de l’équipe d’étoiles.

«Cela me donne beaucoup de confiance de savoir qu’ils ont foi en moi à ce point et qu’ils sont prêts à me donner un contrat de cette ampleur», a fait remarquer Glasnow, au sujet des dirigeants des Rays. «Dans un sens, je veux que ce soit comme un rabais. Je veux le surpasser de beaucoup.»

Glasnow, qui est âgé de 29 ans, a lancé lors de la pratique au bâton en deux occasions depuis le 20 août. Mardi, ses lancers les plus vifs ont été chronométrés à une vitesse de 97 m/h.

Glasnow n’a pas écarté le scénario d’un retour au jeu avant la fin de la saison 2022.

Un Glasnow en santé qui se joindrait à Shane McClanahan, le lanceur partant pour l’équipe de la Ligue américaine lors du dernier match des étoiles, offrirait aux Rays un solide tandem au sommet de la rotation des Rays..

«Les performances de Shane cette saison sont celles d’un lanceur apte à gagner le Cy Young, et ‘Glas’ faisait ça l’année précédente», a mentionné Erik Neander, président des opérations baseball chez les Rays.

«Puis, vous regardez ce que les autres gars font; c’est certainement excitant d’y penser.»