Le lanceur Nathan Eovaldi s’entend pour deux saisons avec les Rangers

Stephen Hawkins, The Associated Press

MONTRÉAL — Le lanceur droitier Nathan Eovaldi s’est entendu pour deux saisons avec les Rangers du Texas, mardi.

Le natif du Texas a accepté un pacte qui comprend une année d’option pour la saison 2025, s’il désire l’activer. L’équipe a annoncé l’accord après qu’il eut passé un examen physique au Texas.

Eovaldi, qui est né à Houston, a porté les couleurs de cinq équipes pendant sa carrière de 11 saisons dans les Majeures. Il a passé les quatre dernières saisons et demie avec les Red Sox de Boston. Il a présenté un dossier de 6-3 et une moyenne de points mérités de 3,87 en 20 départs en 2022, après avoir été sélectionné au match des étoiles en 2021, quand il a montré une fiche de 11-9 et une moyenne de points mérités de 3,75 en 32 départs.

Cette signature d’Eovaldi survient après que les Rangers eurent consenti un contrat de cinq ans d’une valeur de 185 millions $US au double lauréat du trophée Cy-Young Jacob deGrom, plus tôt en décembre.

Les Rangers ont également fait signer un contrat de deux ans à Andrew Heaney, ils ont acquis Jake Odorizzi et ils ont gardé les services de Martin Pérez.