Le Kraken ajoute Marshawn Lynch et Macklemore comme investisseurs minoritaires

The Associated Press

SEATTLE — Le club d’expansion de la LNH à Seattle ajoute des visages connus à son groupe d’investisseurs.

Le Kraken a annoncé que Macklemore, gagnant d’un Grammy, et l’ancien porteur de ballon de la NFL Marshawn Lynch rejoignaient le groupe d’investisseurs minoritaires.

Les deux prennent de petites participations dans l’équipe, mais ils amènent de grandes idées sur l’engagement communautaire et le rayonnement avec leur implication financière. L’un des membres originaux du groupe de propriétaires de Kraken était le cinéaste hollywoodien Jerry Bruckheimer.

«Je dirais que nous n’avions peut-être pas besoin de deux investisseurs supplémentaires. Mais ce sont des investisseurs qui veulent nous aider de manière unique dans la communauté et qui sont enthousiasmés par ce que nous faisons», a expliqué le président et chef de la direction du Kraken, Tod Leiweke, à l’Associated Press.

L’équipe est à compléter sa saison inaugurale après avoir déboursé 650 millions $ US pour se joindre à la LNH.

Macklemore, de son vrai nom Ben Haggerty, a révélé qu’une partie de ses efforts se concentrera sur la communauté musicale et la création de partenariats entre l’équipe et de jeunes musiciens pour profiter des espaces plus petits de la Climate Pledge Arena pour des performances les soirs de match.

Il a également l’intention de s’associer à un tournoi de golf caritatif impliquant l’équipe.

Lynch a été membre des Seahawks de Seattle de 2010 à 2015 et 2019 et a fait partie de la première équipe de l’histoire de la concession à remporter le Super Bowl. Il est une figure bien-aimée parmi les amateurs de sport de la région et s’est aventuré l’année dernière dans la propriété sportive avec un investissement avec l’Oakland Roots SC, qui dispute le championnat USL.