Le joueur étoile des Lakers Anthony Davis devrait rater plusieurs semaines de jeu

Tim Reynolds, The Associated Press

Le joueur étoile des Lakers de Los Angeles Anthony Davis devrait rater plusieurs semaines de jeu en raison d’une blessure au pied droit, selon une personne bien au fait de la situation.

La gravité de la blessure était encore à déterminer, dimanche, et c’est ce qui empêchait les Lakers de fournir un échéancier précis quant à son retour au jeu.

La source a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat parce que Davis et les Lakers n’ont fourni aucune information publique.

Davis, qui mène les Lakers avec des moyennes par match de 27,4 points et de 12,1 rebonds, s’est blessé en première demie d’une victoire contre les Nuggets de Denver, vendredi.

C’est une autre blessure qui s’ajoute à la longue liste de Davis. Il a raté 36 matchs lors de la saison 2020-21 et il en a raté 42 autres lors de la dernière campagne.

Les Lakers ont amorcé la journée de dimanche avec une fiche de 12-16, ce qui les place au 12e rang de l’Association Ouest et hors du portrait des séries.