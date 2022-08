Le joueur de centre Sam Steel s’entend avec le Wild du Minnesota pour une saison

The Associated Press

The Associated Press

SAINT PAUL, Minn. — Le Wild du Minnesota s’est entendu avec l’ancien joueur de centre des Ducks d’Anaheim Sam Steel sur les modalités d’un contrat d’un an et 825 000 $, mardi, ajoutant de la profondeur à un poste névralgique.

Le Canadien de 24 ans a disputé 68 rencontres l’an dernier pour les Ducks, un sommet à ce chapitre en carrière, et a récolté six buts et 14 mentions d’assistance.

Choix de première ronde en 2016, Steel a obtenu 24 buts et 41 aides en 197 matchs dans la LNH, au fil de quatre saisons, toutes disputées avec les Ducks.

L’Albertain est devenu le plus jeune joueur des Ducks à inscrire un tour du chapeau quand il a réalisé l’exploit le 26 mars 2019, âgé de 21 ans.