Le Japon défait l’Espagne 2-1 et passe à la phase éliminatoire de la Coupe du monde

The Associated Press

The Associated Press

DOHA, Qatar — Même stade. Même résultat. Même victoire surprenante du Japon à la Coupe du monde de soccer.

Après avoir battu l’Allemagne lors du premier match des deux équipes dans le tournoi, le Japon a défait l’Espagne 2-1, jeudi, pour accéder aux huitièmes de finale.

Malgré la défaite, les Espagnols ont également obtenu leur laissez-passer pour la phase éliminatoire, éliminant au passage l’Allemagne.

Le Japon a marqué deux buts tôt en deuxième demie pour venir de l’arrière et vaincre une autre puissance européenne. Il a passé aux huitièmes de finale lors d’une deuxième Coupe du monde consécutive, une première pour le pays.

«Pour l’Asie et pour le Japon, nos victoires contre l’Espagne et l’Allemagne, deux des meilleures équipes au monde, c’est quelque chose qui nous apporte une très grande confiance. Nous sommes très ravis, a dit l’entraîneur-chef des Japonais, Hajime Moriyasu. Bien sûr, il y a plusieurs choses que nous devons encore apprendre, mais l’Asie peut gagner sur la scène mondiale et le Japon peut gagner sur la scène mondiale.»

Ao Tanaka a inscrit le but vainqueur grâce à un tir à courte distance. Une revision vidéo d’environ deux minutes a confirmé que le ballon n’était pas allé hors des limites du terrain avant le but.

«De mon angle, je pense que le ballon était clairement à moitié à l’extérieur, mais je n’ai pas pu en voir plus en raison de la vitesse, a déclaré Tanaka. J’étais concentré à marquer. Il y avait toujours une possibilité que le ballon était à l’extérieur, mais en fin de compte, c’était un but et c’était très bien.»

Le Japon a terminé au sommet du Groupe E et il se mesurera maintenant à la Croatie. L’Espagne croisera le fer avec le Maroc, gagnant du Groupe F.

Le Groupe E aurait pu complètement basculer, alors que le Costa Rica détenait une avance face à l’Allemagne. Si ce résultat avait tenu, l’Espagne aurait été éliminée.

L’entraîneur-chef des Espagnols, Luis Enrique, a indiqué qu’il ne savait pas que le Costa Rica menait à un certain moment.

«Si j’avais su, j’aurais pu être victime d’une crise cardiaque», a-t-il lancé.

Alvaro Morata a touché la cible pour l’Espagne, à la 11e minute de jeu, mais le Japon est venu de l’arrière après la mi-temps.

Ritsu Doan a créé l’égalité à la 48e minute grâce à un tir du pied gauche en provenance de l’extérieur de la surface de réparation. Tanaka a donné les devants aux siens quelques minutes plus tard.

«Nous avons complètement perdu le contrôle pendant ces cinq minutes. Nous avons paniqué, a observé Enrique. S’ils avaient eu besoin de marquer plus de buts, ils auraient été capables de le faire.»

Allemagne 4 – Costa Rica 2

L’Allemagne est officiellement éliminée de la Coupe du monde de soccer avant la phase éliminatoire pour un deuxième tournoi consécutif.

Les quadruples champions ont battu le Costa Rica 4-2, mais ce ne fut pas suffisant pour atteindre les huitièmes de finale du tournoi. La victoire de 2-1 du Japon contre l’Espagne lui a permis de terminer au premier rang du Groupe E.

Lors de la dernière Coupe du monde, les Allemands étaient les champions en titre, mais ils n’ont pas réussi à se tailler une place parmi les deux meilleures formations de leur groupe et ils ont été éliminés.

L’Allemagne avait besoin d’une victoire et d’un peu d’aide pour passer au tour suivant, mais l’Espagne ne l’a pas fournie. Les Espagnols ont terminé au deuxième échelon du groupe.

Serge Gnabry a donné les devants à l’Allemagne dès la 10e minute grâce à une tête qui a fait bouger les cordages.

Yeltsin Tejeda a créé l’égalité à la 58e minute et Juan Vargas a placé le Costa Rica en avant 2-1 à la 70e minute.

L’Allemagne s’est toutefois ressaisie quand le joueur substitut Kai Havertz a nivelé la marque à la 73e minute. Il a ensuite procuré une avance de 3-2 à sa troupe, à la 85e minute. Niclas Fullkrug a ajouté un but avant la fin de la rencontre.

Cet affrontement a mis en vedette l’arbitre française Stéphanie Frappart, qui est devenue la première femme de l’histoire à arbitrer un match de la Coupe du monde masculine.