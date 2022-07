Le gouvernement fédéral américain poursuit les Cubs et le Wrigley Field

Jimmy Golen, The Associated Press

Jimmy Golen, The Associated Press

Le gouvernement fédéral américain a poursuivi les Cubs de Chicago, jeudi, et a accusé l’équipe de ne pas avoir rendu le Wrigley Field accessible aux personnes handicapées lorsque le stade de baseball centenaire a été modernisé dans un projet d’un demi-milliard de dollars qui a ajouté des sièges de luxe, des salles de bains et des restaurants.

La poursuite intentée par l’avocat américain John Lausch fils indique que le projet 1060 de l’équipe «a eu un impact négatif important sur les personnes handicapées et leur capacité à accéder au Wrigley Field». Il demande des dommages et intérêts compensatoires et des sanctions civiles et exige que l’équipe résolve les problèmes pour se conformer à Loi sur les Américains avec handicap de 1990.

Selon la poursuite, les rénovations qui ont commencé en 2014 et qui devaient coûter plus de 550 millions $US ont supprimé du stade les meilleurs sièges pour fauteuils roulants, ne les ont pas inclus dans les nouvelles sections haut de gamme et les ont coincés dans la dernière rangée des gradins, où ils sont bloqués par des rails de boissons ou des partisans qui se lèvent pour applaudir.

«Bien que ce projet ait considérablement amélioré l’expérience sportive pour de nombreux partisans, en particulier ceux capables de profiter des sections haut de gamme et d’autres accommodations de luxe, on ne peut pas en dire autant des partisans handicapés», a dit la poursuite.

Les Cubs ont déclaré dans un communiqué qu’ils étaient déçus que la poursuite ait été déposée et ont mentionné qu’ils espéraient que l’affaire puisse être résolue à l’amiable. L’équipe a ajouté que la rénovation du stade, un monument national et municipal, a «considérablement augmenté» l’accessibilité conformément à la loi et aux normes de préservation historique, avec 50 pour cent d’options de sièges accessibles en plus, 11 ascenseurs supplémentaires et une assistance audio améliorée pour les partisans avec des déficiences auditives.

«Nous défendrons le Wrigley Field et notre position, qui répond aux exigences d’accessibilité pour les fans», ont indiqué les Cubs, ajoutant qu’ils travaillaient avec le ministère de la Justice depuis qu’ils ont lancé un examen en 2019 et qu’ils ont proposé volontairement d’améliorer l’accessibilité.

«Le Wrigley Field est maintenant plus accessible que jamais au cours de ses 108 ans d’histoire, ont insisté les Cubs. La section ‘Friendly Confines’ est aujourd’hui plus accueillante que jamais pour les partisans ayant des besoins d’accessibilité.»

Construit en 1914, le Wrigley Field est le deuxième stade de baseball le plus ancien des Majeures et il résiste depuis longtemps à de nombreuses nouvelles tendances dans les stades sportifs. Le projet 1060 visait à fournir aux partisans les commodités – et à l’équipe les revenus – d’un stade moderne tout en conservant son charme traditionnel.