Le gouvernement britannique approuve la vente du club de soccer londonien Chelsea

Rob Harris, The Associated Press

LONDRES — Le gouvernement britannique a approuvé la vente de Chelsea, qui appartenait depuis 19 ans à l’oligarque russe Roman Abramovich, à un consortium mené par l’un des copropriétaires des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly.

Le gouvernement devait s’assurer qu’Abramovich, qui a été puni en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, ne profiterait pas de la vente forcée du club de la Premier League. Celui-ci a grandement bénéficié des investissements d’Abramovich au fil des ans, pour s’établir parmi les clubs les plus prestigieux d’Europe.

Chelsea, champion en titre de la Coupe du monde des clubs et d’Europe, sera vendu pour 2,5 milliards de livres sterling (4,022 milliards $Can) — le prix le plus élevé jamais payé pour une équipe professionnelle — dès que la transaction sera approuvée par la Premier League.

Chelsea était sous tutelle gouvernementale depuis que les avoirs d’Abramovich ont été gelés en mars, des sanctions qui arriveront à échéance le 31 mai.