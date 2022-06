Le frappeur de puissance des Mets Pete Alonso est atteint et quitte la partie

The Associated Press

The Associated Press

SAN DIEGO — Le frappeur de puissance des Mets de New York Pete Alonso a quitté la rencontre de mardi soir contre les Padres de San Diego après avoir été atteint par un lancer avant de s’effondrer au sol, en début de deuxième manche.

Le tir de Yu Darvish a semblé atteindre Alonso au poignet droit. Alonso a semblé se compromettre, mais les Mets ont contesté la décision et remporté leur cause — Alonso a été atteint et devait se rendre au premier coussin. Alonso était cependant déjà au vestiaire, et fut remplacé sur les sentiers par J.D. Davis.

Au retour des Mets en défensive, Davis a pris la place d’Alonso au premier but.

Alonso avait commencé le match à égalité avec Mookie Betts, des Dodgers de Los Angeles, au premier rand de la Ligue nationale avec 16 circuits cette saison. Le détenteur de deux titres de champion frappeur du concours de circuits domine les Ligues majeures avec 54 points produits et est à égalité au 10e rang de l’histoire des Mets avec 122 longues balles en carrière.

Alonso, la recrue par excellence de la Nationale en 2019, avait été régulier lors de ses derniers matchs. Il avait frappé six coups sûrs en 18 présences à la plaque avec un double, trois circuits, sept points produits, huit points marqués, un but sur balles et un coefficient de présence plus puissance de 1,257.