Le FC Barcelone est de retour, dit la star polonaise Robert Lewandoski

MIAMI — Ayant réussi les tests médicaux du FC Barcelone, Robert Lewandowski a dit vouloir aider le club à retourner au sommet du soccer européen, lundi.

L’attaquant doit signer son contrat mardi, avant un match du FC contre l’Inter Miami. Ce sera le coup d’envoi d’une tournée en sol américain.

«C’était très facile de décider de me joindre à cette équipe, a déclaré le Polonais, après avoir rejoint ses coéquipiers en Floride. Barcelone est de retour.»

Barcelone a conclu un accord avec le Bayern Munich pour acquérir Lewandowski, ce week-end. L’entente devrait atteindre plus de 50 M $.

Joueur de l’année à la FIFA en 2020 et 2021, Lewandoski a été l’un des buteurs les plus prolifiques du soccer depuis 10 ans.

L’athlète de 33 ans bonifie une équipe qui n’a gagné aucun titre la saison dernière, suite au départ de Lionel Messi.

Le club se rebâtit après des difficultés financières ces dernières saisons.

«J’espère que nous prendrons un bon départ, a dit Lewandoski. J’aime gagner des trophées. C’est un nouveau chapitre et de nouveaux défis de mon côté. J’ai toujours voulu jouer en Liga et pour une grande équipe.»

Il a rencontré ses coéquipiers dimanche et a déjà parlé avec l’entraîneur Xavi Hernandez.

«Je connais ses idées, a déclaré Lewandowski. C’était un grand joueur, qui a maintenant un bel avenir comme entraîneur.»

Barcelone affrontera l’Inter Miami en Floride mardi, le Real Madrid à Las Vegas samedi, la Juventus à Dallas, le 26 juillet, et les Red Bulls de New York au New Jersey, le 31 juillet.