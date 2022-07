Le double champion Greg Norman est persona non grata à St. Andrews

Doug Ferguson, The Associated Press

NORTH BERWICK, Royaume-Uni — Greg Norman a déjà discuté de la possibilité de participer à l’Omnium britannique la semaine prochaine. Il n’a toutefois même pas été invité au souper des anciens champions à St. Andrews.

Norman, qui a remporté l’Omnium britannique à Turnberry en 1986 et au Royal St. George’s en 1993, aurait été admissible à la célèbre «Célébration des champions», une compétition amicale de quatre trous qui se déroule uniquement à St. Andrews, ainsi qu’au souper des anciens champions.

Le Royal&Ancient (R&A) a mentionné samedi qu’il avait contacté Norman pour lui apprendre «que nous avons décidé qu’il ne serait pas invité à assister à ces événements».

«Le 150e Omnium britannique est un événement extrêmement important pour le golf et nous voulions nous assurer que tout porte sur le tournoi et son héritage, a dit le R&A. Malheureusement, nous croyons que ce ne serait pas le cas si Greg était ici.»

Norman est considéré comme un agitateur dans l’univers du golf depuis qu’il a été nommé président et directeur des opérations du circuit LIV, qui est financé par des intérêts saoudiens et qui a versé jusqu’ici environ 150 millions $US pour obtenir les services d’anciens champions tels que Dustin Johnson, Brooks Koepka et Bryson DeChambeau. De plus, ses tournois sont limités à trois rondes, avec départs simultanés, et chacun d’entre eux verse 25 millions $ en bourses.

La PGA a suspendu les joueurs qui ont accepté de se joindre au circuit LIV, et le circuit européen impose des amendes de 120 000 $ aux golfeurs chaque fois qu’ils participent à un tournoi de cette série controversée.

Norman avait déjà irrité le R&A lors d’un entretien accordé plus tôt cette année à News Corp. dans laquelle il avait dit qu’il s’affairait à remplir les documents pour le 150e Omnium britannique, avant d’ajouter que «je crois que je peux encore y participer».

En réponse, le R&A a déclaré par voie de communiqué que «nous ne prévoyons accorder aucune nouvelle exemption».