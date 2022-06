Le directeur des gardiens du Canadien Sean Burke quitte pour les Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas ont confirmé dans un communiqué publié mardi soir qu’ils ont fait l’embauche du directeur des gardiens de but du Canadien de Montréal, Sean Burke.

Burke, qui était dans l’organisation du Tricolore depuis septembre 2016, a été nommé le directeur et l’entraîneur des gardiens des Golden Knights.

«Sean Burke est un excellent ajout à l’organisation. Il possède une expérience formidable en tant que gardien de but d’élite dans la LNH et c’est un entraîneur et un dirigeant accompli», a affirmé le directeur général des Golden Knights, Kelly McCrimmon.

Âgé de 55 ans, Burke amorcera sa 15e saison en tant que dirigeant dans la LNH. Il a occupé plusieurs postes au sein du Canadien et des Coyotes de l’Arizona.

Avec la formation montréalaise, Burke a agi à titre de recruteur professionnel avant de faire la transition comme conseiller, entraîneur et directeur des gardiens. Il a également travaillé comme directeur général de plusieurs équipes canadiennes au niveau international, entre 2016 et 2020.

Avant d’emprunter le chemin des opérations hockey, Burke a connu une carrière de 18 saisons dans la LNH, avec 10 équipes. Il a représenté le Canada lors de deux Jeux olympiques d’hiver, cinq Championnats mondiaux de hockey et un Championnat mondial de hockey junior.

Burke a signé 324 victoires dans la LNH et il a disputé 820 matchs. Il a notamment remporté deux médailles d’or au Championnat mondial de hockey, une médaille d’or à la Coupe Canada et une médaille d’argent aux Jeux olympiques.