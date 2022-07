Le défenseur Tomas Lavoie est sélectionné au premier rang du repêchage de la LHJMQ

MONTRÉAL — Le défenseur Tomas Lavoie a été sélectionné par les Eagles du Cap-Breton au premier rang du repêchage de la LHJMQ, lundi soir.

Lavoie, qui a disputé la dernière saison avec le Phénix du Collège Esther-Blondin, était vu comme le meilleur espoir du Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ.

Mesurant six pieds trois pouces et pesant 190 livres, l’arrière droitier a amassé sept buts et 21 points en 36 matchs cette saison en plus d’ajouter six points en autant de parties éliminatoires.

Lavoie est devenu le deuxième défenseur en trois ans à être sélectionné au premier échelon du repêchage, après Tristan Luneau, des Olympiques de Gatineau.

Certains observateurs ont comparé le style de jeu de Lavoie à celui du défenseur des Islanders de New York Noah Dobson. Plusieurs ont noté son très bon coup de patin, ses habiletés avec la rondelle et ses instincts offensifs.

Les Eagles, la pire formation du circuit Courteau en 2021-22, détenaient le premier choix au total pour la troisième fois de leur histoire. En 2004, ils avaient jeté leur dévolu sur James Sheppard alors qu’en 2013, ils avaient choisi Nicolas Roy. Roy avait toutefois refusé de se rapporter au Cap-Breton et il avait été échangé aux Saguenéens de Chicoutimi avant la saison.

Au deuxième rang, les Tigres de Victoriaville ont repêché le gardien des Gaulois de Saint-Hyacinthe Gabriel D’Aigle.

D’Aigle, qui mesure six pieds trois pouces et qui pèse 191 livres, tentait de devenir le deuxième gardien de l’histoire de la LHJMQ à être sélectionné au tout premier choix du repêchage et le premier depuis Maxime Daigneault, en 2000.

D’Aigle était le deuxième meilleur espoir du CSR et il est le premier gardien à être choisi deuxième depuis Roberto Luongo, en 1995.

Les Saguenéens, qui ont quatre choix en première ronde, ont sélectionné l’attaquant des Albatros du Collège Notre-Dame Maxim Massé au troisième échelon.

Massé, qui est vu comme un futur attaquant de puissance, a terminé la dernière campagne avec 26 buts et 43 points en 40 matchs. L’ailier de six pieds un pouce et 166 livres a ajouté trois buts en cinq parties éliminatoires.