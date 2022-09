Le défenseur P.K. Subban décide de prendre sa retraite à 33 ans

L’ex-défenseur du Canadien de Montréal P.K. Subban a annoncé sa retraite.

L’ancien lauréat du trophée Norris décerné au meilleur défenseur de la LNH a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, mardi matin.

Le Torontois de 33 ans a joué pendant 13 saisons dans la LNH avec le Canadien, les Predators de Nashville et les Devils du New Jersey.

Subban a totalisé 115 buts et 467 points en 824 matchs de saison régulière. Repêché au deuxième tour (43e au total) par le Canadien au repêchage de 2007, il a ajouté 62 points (18 buts, 44 passes) en 96 matchs éliminatoires.

L’expansif défenseur a remporté le trophée Norris en 2013 avec le Canadien. Après avoir signé un contrat de huit ans d’une valeur de 72 millions $ US avec le club montréalais, il a fait un don de 10 millions $ sur sept ans à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Son engagement prévoyait aussi qu’il siège au conseil d’administration de la Fondation et d’en être le porte-parole.

Subban, qui était joueur autonome sans compensation cet été, a touché à la télévision dans le passé et il a évoqué de nouvelles opportunités dans son message.

«Je me souviens de mes rêves de jouer dans la LNH et de gagner une coupe Stanley, comme les gars dans les DVD de Don Cherry Rock’em Sock’em à la fin de chaque film, avec les yeux noirs, les os broyés et les larmes de joie. À ce jour, j’en rêve encore, a écrit Subban dans un message sur Twitter et Instagram. Cependant, la fin de ce chapitre se referme et après 13 ans dans la LNH, j’ai pris la décision de prendre ma retraite.

«Je ne me suis jamais considéré ou je n’ai jamais senti que j’étais ‘seulement un joueur de hockey’. Je me suis toujours considéré comme une personne qui jouait au hockey. Avoir cette perspective m’a permis de profiter de chaque présence comme si c’était ma dernière, de célébrer chaque but avec émotion et de jouer chaque match comme si quelqu’un payait pour me regarder jouer et qui ne m’avait jamais déjà vu.

«Je tiens à remercier mes parents, Karl et Maria, d’avoir été les meilleures personnes que j’aie jamais côtoyées! J’ai été gâté tous les jours par votre amour et votre soutien, et je ne sais pas comment exprimer à quel point je vous suis reconnaissant pour les sacrifices que vous avez faits pour moi. J’ai tellement de chance d’avoir les meilleurs frères et sœurs que je puisse demander.

«À tous mes partisans qui m’ont soutenu et continuent de me soutenir depuis le premier jour où j’ai sauté sur la glace, merci ! Vous m’avez remonté le moral quand j’en avais besoin, vous m’avez soutenu dans les moments difficiles!

«À une ligue incroyable qui m’a offert l’opportunité de concourir au plus haut niveau avec certains des meilleurs athlètes au monde. La LNH m’a également fourni un tremplin qui m’a permis de redonner à travers mes œuvres caritatives. Un merci sincère aux nombreux joueurs avec qui j’ai joué ou contre lesquels j’ai compétitionné et qui ont fait ressortir le meilleur de moi. Mes plus sincères remerciements au Canadien de Montréal, aux Predators de Nashville et aux Devils du New Jersey.

«J’attends avec impatience ce qui m’attend et les nombreuses occasions passionnantes à venir. J’ai hâte de le partager avec vous le moment venu!

«Avec tout mon amour, mon appréciation et tout le bonheur que je pourrais espérer, P.K.»

Après six saisons à Montréal, Subban a été échangé aux Predators en retour du défenseur Shea Weber en juin 2016. Il est ensuite passé aux Devils en juin 2019.

Le Torontois a été choisi au sein de la première équipe d’étoiles de la LNH en 2013 et 2015.

Sur la scène internationale, Subban a remporté des médailles d’or consécutives avec Équipe Canada aux Championnats du monde de hockey junior en 2008 et 2009 et a remporté l’or olympique en 2014 à Sotchi.