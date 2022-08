Le défenseur Jacob Trouba est nommé capitaine des Rangers de New York

NEW YORK — Le défenseur Jacob Trouba a été nommé 28e capitaine de l’histoire des Rangers de New York.

Trouba, qui est âgé de 28 ans, devient le premier capitaine des Rangers depuis Ryan McDonagh en 2017-18. L’équipe n’a pas eu de capitaine lors des quatre dernières saisons.

«Depuis qu’il a rejoint les Rangers, Jacob a démontré constamment les qualités recherchées auprès d’un meneur sur la glace et hors de la patinoire, a dit le président et directeur général des Rangers, Chris Drury, dans un communiqué. Alors que nous souhaitons franchir une autre étape en tant qu’organisation, il est le modèle à suivre pour tous nos joueurs et le choix parfait pour être notre capitaine.»

Trouba avait été nommé au sein du groupe de capitaines adjoints des Rangers avant la saison 2020-21. Il a disputé 597 rencontres dans la LNH avec les Rangers et les Jets de Winnipeg, amassant 62 buts et 195 aides.

La saison dernière, Trouba a récolté 11 buts et 28 aides en 81 rencontres. Il a également bloqué 177 tirs, le deuxième plus haut total dans la LNH, et a appliqué 207 mises en échec.

«Dès que je suis arrivé ici, c’était évident que Jacob avait une certaine présence dans le vestiaire et auprès de ses coéquipiers. Il exemplifie ce que vous recherchez chez un capitaine, a dit l’entraîneur-chef des Rangers, Gerard Gallant. Il est la personne idéale pour aider l’équipe à passer à l’étape suivante.»

Les Rangers ont acquis Trouba des Jets en juin 2019 en retour du défenseur Neal Pionk et un choix de première ronde. Les Jets l’avaient sélectionné en première ronde, neuvième au total, lors du repêchage de 2012.

Voix respectée dans le vestiaire, Trouba est également impliqué dans la communauté new-yorkaise. Il appuie la fondation Garden of Dreams et le programme de hockey des Junior Rangers, qui ont un impact important sur plusieurs enfants de la grande région new-yorkaise.

Trouba, Jared Spurgeon, du Wild du Minnesota, et Roman Josi, des Predators de Nashville, sont les trois seuls défenseurs de la LNH à être présentement capitaines de leur équipe.