Le DC United fait l’acquisition du vétéran de la Premier League Christian Benteke

WASHINGTON — Le D.C. United a fait l’acquisition de l’attaquant de pointe Christian Benteke par le biais d’un transfert avec Crystal Palace.

Benteke a signé un pacte jusqu’en 2024 et le club dispose d’une option pour prolonger l’entente jusqu’en 2025. Il rejoindra le club lorsqu’il mettra la main sur son visa.

Le Belge de 31 ans a joué en Premier League lors des 10 dernières campagnes, effectuant des séjours avec Aston Villa, Liverpool et Crystal Palace. En 280 matchs en Premier League, il a totalisé 86 buts et 23 passes décisives.

«Son expérience et sa capacité à marquer des buts seront des atouts inestimables pour l’équipe, a fait remarquer l’entraîneur-chef de la formation de la capitale américaine, Wayne Rooney. Il va grandement aider le club. C’est excitant pour le groupe et moi de l’avoir ici. Il fera une grande différence.»

Benteke a porté les couleurs de Crystal Palace pour six saisons et a disputé 177 parties pour le club de Londres. Acquis de Liverpool pour 34 millions $, il a amassé 37 buts et 12 passes décisives avec l’équipe.

L’attaquant robuste a aussi mouillé le maillot de l’équipe nationale belge à 45 reprises depuis 2010. Ayant pris part à l’Euro 2016 et 2020, il a marqué un total de 18 buts avec les Diables Rouges.