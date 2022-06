Le contrat du meneur John Wall serait racheté par les Rockets de Houston

Tim Reynolds, The Associated Press

Tim Reynolds, The Associated Press

John Wall et les Rockets de Houston auraient accepté que le contrat du meneur soit racheté, lui permettant de s’entendre avec l’équipe de son choix, selon deux personnes bien au fait de la situation.

Les deux sources ont révélé ces informations à The Associated Press, lundi soir, mais sous le couvert de l’anonymat. Selon une des sources, Wall signerait un contrat avec les Clippers de Los Angeles.

Sélectionné cinq fois au match des étoiles, Ward recevra environ 41 millions $US de la part des Rockets, selon ce qu’une autre personne a révélé à The Associated Press. Il devait empocher 47,4 millions $ cette saison, la dernière d’un contrat de quatre ans.

Wall s’est entraîné au cours des dernières semaines, dont quelques séances à l’Université de Miami.

Wall a disputé 40 matchs avec les Rockets lors de la saison 2020-21, affichant des moyennes de 20,6 points et 6,9 assistances. Il a joué ses neuf premières campagnes dans la NBA avec les Wizards de Washington.

Wall, qui fêtera son 32e anniversaire de naissance en septembre, a participé à 613 matchs en carrière dans la NBA et il a montré des moyennes de 19,1 points et 9,1 assistances. Il n’a pas joué dans la NBA depuis le 23 avril 2021.