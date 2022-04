Le congé administratif de Trevor Bauer est prolongé jusqu’au 22 avril

Ronald Blum, The Associated Press

NEW YORK — Le congé administratif du lanceur des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer a une nouvelle fois été prolongé, cette fois de six jours jusqu’au 22 avril, par le Baseball majeur et l’Association des joueurs.

La décision a été prise mercredi, selon ce qu’une personne au fait de cette décision a déclaré à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat, puisque aucune annonce n’est autorisée.

Bauer se retrouve à l’écart pour sept jours avec salaire depuis le 2 juillet en raison d’allégations contrevenant à la politique de violence conjugale et de harcèlement sexuel de la MLB et de la MLBPA. Une femme du sud de la Californie prétend qu’il l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle devienne inconsciente en plus de la frapper et d’avoir une relation anale avec elle sans son consentement l’an dernier.

Le Baseball majeur et le syndicat des joueurs ont conjointement convenu de prolonger successivement ce congé depuis.

Les agents de Bauer, Jon Fetterolf et Rachel Luba, ont maintes fois répété qu’un congé administratif ne constitue pas une sanction disciplinaire.

Bauer n’a pas lancé depuis le 29 juin. Il avait alors une fiche de 82 avec une moyenne de points mérités de 2,59 en 17 sorties à sa première saison avec les Dodgers. Il a touché 28 millions $ US la saison dernière, première de trois saisons prévues au contrat de 102 millions $ signé par Bauer après la conquête de son premier Cy-Young, avec les Reds de Cincinnati, en 2020.

Des procureurs de Los Angeles ont décidé en février de ne pas porter d’accusation contre Bauer pour cet incident impliquant une femme de San Diego rencontrée sur les réseaux sociaux.

Ils n’ont pas été en mesures de prouver les accusations de cette femme au-delà du doute raisonnable, a déclaré le Bureau du procureur général du comté de Los Angeles dans un document publié à la conclusion de leur enquête.

Après que la décision des procureurs eut été rendue publique, Bauer a nié avec véhémence avoir abusé de cette femme pendant une vidéo de sept minutes diffusée sur YouTube. Il a admis que les deux partenaires s’étaient adonnés à des pratiques sexuelles brutales à la suggestion de la femme et qu’ils avaient suivi un code de conduite convenu à l’avance entre eux. Chaque rencontre s’est terminée de façon harmonieuse et la femme a passé la nuit chez lui chaque fois, selon Bauer.

L’Associated Press n’identifie habituellement pas les victimes alléguées d’agression sexuelle.