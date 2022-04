Le commissaire Ambrosie est optimiste; la LCF et l’AJLCF poursuivent les négociations

TORONTO — Le temps continue de s’écouler pour la Ligue canadienne et l’Association des joueurs de la LCF, mais le commissaire, Randy Ambrosie, est optimiste que les deux parties puissent convenir d’une nouvelle convention collective.

L’entente actuelle doit venir à échéance le 14 mai, la veille du début des camps d’entraînement. Les négociations entre la ligue et le syndicat ont été amorcées il y a plusieurs semaines.

Les pourparlers précédents ont souvent été acrimonieux, mais cette fois, jusqu’ici du moins, les deux parties ont été discrets.

La semaine dernière cependant, des représentants des joueurs et les dirigeants de l’AJLCF Henoc Muamba et Adam Bighill ont publiquement mis l’accent sur le message du syndicat, soit que les joueurs veulent être traités comme des partenaires de la ligue et obtenir un contrat de travail équitable.

Il n’y a pas encore eu de vote de grève ou d’indications laissant croire à de quelconques manifestations des joueurs. En 2019, les joueurs avaient donné à hauteur de 97 % un mandat de grève à leur syndicat.

«Je ne vis rien dire de plus que note objectif n’a pas changé d’un iota, a déclaré Ambrosie mercredi. Nous voulons instaurer une relation bénéfique à long terme avec les joueurs.

«Nous avons eu plusieurs conversations positives. Je pense que nous avons beaucoup appris, beaucoup partagé. Je demeure incroyablement positif, optimiste. (…) Je suis confiant que nous en arriverons à la conclusion souhaitée.»

La LCF et l’AJLCF sont pour ainsi dire en négociations constantes depuis la fin de la saison 2018, alors qu’ils ont convenu du contrat de travail actuel. En 2020, ils avaient amendé la convention pour la tenue d’une saison écourtée, qui n’a finalement pas eu lieu, mais qui a jeté les bases pour la saison de 14 rencontres disputée en 2021.

Au début des présentes négociations, ces rapprochements ont aidé la ligue et le syndicat à rapidement s’entendre sur des enjeux secondaires. Mais ils doivent toujours s’entendre sur les sujets principaux, les questions monétaires et le ratio de joueurs canadiens, et le 14 mai arrive à grands pas.

«Je dois souligner le professionnalisme démontré par les gens des deux côtés, a noté Ambrosie. Leur objectif est de se parler, de collaborer et de garder le tout positif. C’est difficile de négocier, mais je crois qu’ils ont fait de l’excellent travail. Je suis enchanté des efforts qui sont déployés. Je pense que ça nous mènera vers une bien meilleure situation.»