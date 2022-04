Le comité organisateur des JO de 2032 à Brisbane se réunit pour la première fois

The Associated Press

BRISBANE, Australie — Le comité organisateur des Jeux olympiques de 2032 à Brisbane a tenu sa première rencontre officielle mercredi, plus de 10 ans avant que la ville côtière de l’Australie accueille le monde entier.

Le vice-président du Comité international olympique, John Coates, a rencontré le président du comité organisateur, Andrew Liveris, ainsi que les représentants du pouvoir australien et d’ex-athlètes triés sur le volet.

Liveris, l’ex-président et directeur des opérations de ‘Dow Chemical’, un commanditaire olympique, a mentionné que les priorités de son comité sont de nommer un directeur exécutif et d’établir la stratégie publicitaire nationale et internationale.

La candidature de Brisbane, qui comprend des installations situées dans les régions de la Gold Coast, de la Sunshine Coast et d’Ipswich, a été retenue par le CIO l’an dernier afin d’accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2032. Les JO devraient se dérouler du 23 juillet au 8 août 2032.

L’Australie a accueilli les JO à deux reprises dans son histoire, soit à Melbourne en 1956 et à Sydney en 2000.

