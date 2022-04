Le circuit en 9e manche de Pache offre la victoire aux Athletics aux dépens des Jays

TORONTO — Christian Pache a frappé un circuit de deux points en neuvième manche qui a permis aux Athletics d’Oakland de rompre l’égalité et de gagner 7-5 contre les Blue Jays de Toronto, samedi.

Après que Christian Bethancourt eut réussi un simple, Pache a canonné la rapide du releveur des Blue Jays Julian Merryweather (0-2) peu au-dessus du mur dans le champ droit. C’était son premier circuit de la saison.

«J’aime parler de Pache», a lancé le gérant des Athletics, Mark Kotsay. «Il a toutes les aptitudes.»

Dany Jimenez (1-0) s’est chargé de la huitième manche et Lou Trivino s’est chargé des trois derniers retraits pour son deuxième sauvetage de la saison. Sean Murphy a claqué un circuit et un double pour les Athletics (5-4).

Le lanceur partant des A’s, Paul Blackburn, a accordé deux points, cinq coups sûrs et a retiré trois frappeurs sur des prises en cinq manches.

Le gérant des Blues Jays, Charlie Montoyo a toutefois exprimé son mécontentement sur quelques retraits fait par les lanceurs des A’s. Trouvant que la zone de prise était plutôt grande, il a exprimé son mécontentement, ce qui lui a valu une expulsion en huitième manche.

«Nous sommes une équipe qui argumente peu, a noté Montoyo. Mais je regarde le match et j’ai senti que je devais protéger mes joueurs. C’est tout.»

Matt Chapman et Zack Collins ont claqué un circuit pour les Blue Jays (5-4), qui avaient réussi à effacer un déficit de quatre points. Les Jays tiraient de l’arrière 5-1 après trois manches.

Le partant des Blue Jays, Hyun Jin Ryu, a connu une autre contre-performance après alloué six points en trois manches et un tiers de travail dans une défaite de 12-6 contre les Rangers du Texas, la semaine passée. Cette fois, il a tenu le fort pendant quatre manches, concédant cinq points et six coups sûrs. Il a retiré un frappeur sur des prises.

Montoyo a dit qu’il a retiré Ryu après quatre manches non en raison du score, mais plutôt en raison de son bras.

«Évidemment, nous sommes inquiets, a déclaré Montoyo. «Nous allons voir comment il se sent.»

Ryu a reçu des soins médicaux après la rencontre et n’a pas été rendu disponible aux journalistes. L’équipe devrait fournir une mise au point concernant son statut, dimanche.

Pour pallier l’absence de George Springer dans la formation de départ, Montoyo a choisi Raimel Tapia. La décision s’est avérée payante puisque Tapia a réussi un double, puis a croisé le marbre à sa première présence au bâton.