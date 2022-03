Le champion Verstappen se moque des soi-disant problèmes de rythme des Mercedes

AŞ ŞAKHĪR, Bahreïn — Le champion de Formule 1 Max Verstappen a offert une réponse sarcastique, vendredi, lorsqu’on lui a demandé si le rival Mercedes manquait de rythme avant la course d’ouverture de la saison à Bahreïn, dimanche.

Verstappen a réalisé le meilleur chrono lors des essais avant la saison au volant de sa Red Bull la semaine dernière pendant que Lewis Hamilton et son coéquipier chez Mercedes George Russell exprimaient des doutes sur la vitesse de la voiture.

«Je pense qu’ils seront les derniers, d’après leurs commentaires, a commenté Verstappen avant la première séance d’essais libres, vendredi. Je pense qu’ils ont une voiture épouvantable, et ils l’ont déjà depuis 2017 avant la saison.»

Parlant plus sérieusement, Verstappen a ajouté: «Non, nous le verrons, mais c’est sûr qu’ils seront compétitifs.»

Il est difficile de croire que Mercedes peinera cette saison après avoir remporté huit titres des constructeurs consécutifs. La victoire de Verstappen la saison dernière a aussi mis fin à une série de sept titres des pilotes consécutifs pour Mercedes et a également contrecarré la tentative de Hamilton de décrocher un huitième titre record.

La dernière saison enlevante s’est terminée par une énorme controverse lorsque Verstappen a dépassé Hamilton lors du dernier tour de la dernière course à Abou Dabi, après une relance avec un seul tour à faire.

Verstappen a rejeté les propos selon lesquels il avait encore des choses à prouver en raison du dénouement de la saison.

«Non. Je l’ai prouvé avec le plus de victoires, le plus de positions de tête et le plus de tours menés. Les gens oublient ça. Ils ne regardent qu’Abou Dabi, apparemment, a-t-il noté. Si vous regardez la saison dernière, nous aurions pu avoir plus de victoires et même plus de positions de tête. Ça va être vraiment difficile de refaire quelque chose comme ça.»

Le quadruple champion de F1 Sebastian Vettel et le double champion Fernando Alonso ont tous deux révélé qu’ils pensaient que Verstappen allait s’épanouir en tant que champion en titre, plutôt que de craquer sous la pression.

«La motivation est la même, voire plus, car vous voulez continuer à gagner, a ajouté Verstappen. En tant qu’enfant, vous rêvez d’être un pilote de Formule 1 avec l’espoir qu’un jour vous gagnerez le championnat. Mais c’est chose faite, donc ce genre de pression de vouloir et de devoir le faire a disparu.»

Verstappen, qui est le fils de l’ancien pilote de F1 Jos Verstappen, insiste sur le fait qu’il n’y a aucun risque que la complaisance s’installe.

«J’ai grandi comme si cela ne pouvait pas arriver, a-t-il conclu. Mon père s’en est assuré.»

Hamilton insiste sur le fait qu’il n’entreprend pas la saison avec un esprit de revanche en tête après la fin de saison décevante pour lui.

«Ce n’est pas ma psyché, ce n’est pas comme ça que j’aborde la saison, a confié Hamilton. Je ne garde aucun ressentiment à l’approche de la saison. Je regarde devant moi, je sais que je ne peux pas changer le passé.»

Hamilton et Verstappen ont eu plusieurs affrontements la saison dernière, et Verstappen a parfois été critiqué pour sa conduite trop agressive.

Hamilton n’entend pas reculer.

«Je serai un pilote plus agressif cette année, a-t-il promis. Vous verrez.»