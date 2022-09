Le champion olympique Justin Kripps devient entraîneur technique

CALGARY — Le champion olympique canadien de bobsleigh, Justin Kripps, devient entraîneur.

Le Britanno-Colombien de 35 ans se joint à l’équipe nationale de bobsleigh en tant que nouvel entraîneur technique du programme. Cette décision survient deux semaines après l’annonce de sa retraite après 16 ans dans le sport.

«Je me réjouis à la perspective d’assumer ce nouveau rôle et de transmettre les connaissances que j’ai accumulées au cours de ma carrière, a révélé Kripps dans un communiqué. Le rôle d’entraîneur est le meilleur moyen d’avoir un impact positif sur la nouvelle génération d’athlètes.

«J’ai très hâte de rejoindre le programme et le personnel d’entraîneurs et d’aider tous ces athlètes à réaliser leurs objectifs de performance et leurs rêves, et développer en même temps mes propres compétences à titre d’entraîneur.»

Kripps est le seul Canadien à avoir piloté à la fois un bob à deux et à quatre sur le podium olympique, remportant l’or en bob à deux avec Alex Kopacz en 2018, puis le bronze en bob à quatre aux Jeux olympiques de Pékin en février, avec Ryan Sommer, Cam Stones et Benjamin Coakwell.

«Il a gagné le respect de tous et de toutes, a révélé Chris Le Bihan, le directeur haute performance de Bobsleigh Canada Skeleton. Il a une feuille de route impressionnante, et je suis confiant qu’il jouera un rôle de premier plan, qu’il apportera sans doute une bonne dose de motivation et facilitera un climat agréable, positif et accueillant qui aidera nos athlètes à se préparer au mieux pour se tailler une place parmi les meilleurs bobeurs et bobeuses au monde.»

Kripps, quadruple olympien, a précisé le mois dernier à La Presse Canadienne qu’il avait accompli plus qu’il n’en avait jamais rêvé dans ce sport et s’est demandé après avoir remporté la médaille de bronze l’hiver dernier à Pékin: «D’où viendra la motivation à travailler aussi dur que je le devrais pendant encore quatre ans? Je veux mettre cette énergie ailleurs.»

Il a aussi dit que la sécurité était également devenue une préoccupation après quelques accidents la saison dernière.

Kripps a fait ses débuts olympiques en 2010, puis a occupé le siège du pilote sous la direction du double médaillé olympique Pierre Lueders, qui a entraîné le Canada, la Russie et la Corée du Sud.

Kripps a fait ses débuts en Coupe du monde en tant que pilote en 2012 à Whistler, en Colombie-Britannique, et il est rapidement devenu l’un des meilleurs pilotes au monde.

Il a remporté 10 globes de cristal en tant que meneur du classement général de la Coupe du monde, cinq titres de champion du monde et 44 podiums en Coupe du monde.